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Дэвид Кроненберг получил почетного «Золотого льва»
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Дэвид Кроненберг получил почетного «Золотого льва» 

ТАСС 18 часов назад
ВЕНЕЦИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Режиссер и сценарист канадского происхождения Дэвид Кроненберг, крупнейший представитель независимого американского кино, получил статуэтку почетного «Золотого льва Святого Марка» за вклад в кинематограф. Торжественная церемония вручения состоялась в четверг на 75-м Венецианском кинофестивале.
После церемонии последовал показ его фильма 1993 года «М. Баттерфляй» (M. Butterfly). Как указала дирекция кинофестиваля, режиссер сам выбрал эту картину из своей богатой фильмографии, насчитывающей почти три десятка фильмов. Именно ленту «М. Баттерфляй», снятую на основе биографии китайского оперного певца Ши Пэйпу, выдававшего себя за женщину, Кроненберг назвал «наиболее личной», несмотря на то, что она имела менее успешную судьбу, чем другие его картины.
Кроненберг — автор таких лент, считающихся образцами психологического фильма ужаса, как «Муха» (The Fly, 1986) и «Мертвая зона» (The Dead zone, 1983) — экранизации книги Стивена Кинга. В последние годы режиссер переключился на психологическую составляющую пороков современного общества в его работах. Эта тема представлена в киноленте «Космополис» (Cosmopolis, 2003), картина «Звездная карта» (Maps of the Stars, 2014), за роль в котором Джулианна Мур удостоилась награды Каннского фестиваля как лучшая актриса.
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