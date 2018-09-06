Анатолий Чубайс спродюсировал фильм своей супруги «История одного назначения»

В основе сюжета лежит история московского поручика Григория Колокольцева, проходящего службу в пехотном полку в Тульской области. В какой-то момент происходит военное преступление. Солдату, которого обвиняют в произошедшем, грозит трибунал и расстрел.