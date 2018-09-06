Анатолий Чубайс спродюсировал фильм своей супруги «История одного назначения» 

Продюсером новой картины Авдотьи Смирновой «История одного назначения» выступил ее супруг Анатолий Чубайс. Об этом сообщило ИА НСН.
В основе сюжета лежит история московского поручика Григория Колокольцева, проходящего службу в пехотном полку в Тульской области. В какой-то момент происходит военное преступление. Солдату, которого обвиняют в произошедшем, грозит трибунал и расстрел.
«Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который берется защитить невиновного», — отмечается в аннотации. По данным «Русской планеты», фильм получил Приз имени Григория Горина за лучший сценарий на 29-м кинофестивале «Кинотавр».