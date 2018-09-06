Ещё
Анатолий Чубайс спродюсировал фильм своей супруги «История одного назначения»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Анатолий Чубайс спродюсировал фильм своей супруги «История одного назначения» 

360tv.ru 18 часов назад
Фото: 360tv.ru
Продюсером новой картины Авдотьи Смирновой «История одного назначения» выступил ее супруг Анатолий Чубайс. Об этом сообщило ИА НСН.
В основе сюжета лежит история московского поручика Григория Колокольцева, проходящего службу в пехотном полку в Тульской области. В какой-то момент происходит военное преступление. Солдату, которого обвиняют в произошедшем, грозит трибунал и расстрел.
«Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который берется защитить невиновного», — отмечается в аннотации. По данным «Русской планеты», фильм получил Приз имени Григория Горина за лучший сценарий на 29-м кинофестивале «Кинотавр».
360tv.ru: последние новости
«Страшная месть» Гоголя стала лидером российского проката за минувший уикенд Определены лучшие фильмы о школе в истории кинематографа Актриса Робин Райт выразила сочувствие Кевину Спейси
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы26
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение