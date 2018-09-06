Самые ожидаемые фильмы этой осени

Совсем скоро осень по-настоящему вступит в свои права, на смену теплым солнечным дням придут дожди и ветер, а прогулки в парках уступят место посиделкам в кафе и походам в кинотеатры.

Летние легкие фильмы потеснят более масштабные проекты, о многих из которых идут разговоры уже давно. Чего же ждать от осеннего проката в кинотеатрах.

“Хищник”

Новость о том, что собираются «реанимировать» культовый фильм о злобной инопланетной расе, зрители восприняли неоднозначно с самого начала. Сиквелы, как мы знаем, отнюдь не всегда оказываются удачными. Поэтому фанаты оригинальной картины скептически отнеслись к попытке переснять любимый фильм. Но ждать его от этого меньше не стали. Интересно же посмотреть, что получилось, и в случае чего сказать: «А мы же говорили».

Новый «Хищник» смотрите в кино с 13 сентября.

“Веном”

История про главного врага Человека-паука стала первым за несколько лет фильмом кинокомпании Sony, снятым по комиксам Marvel. Главную роль доверили сыграть Тому Харди. Актеру пришлось воплотить на экране образ простого журналиста Эдди Брока, в которого вселилось существо, наделившее героя нечеловеческими способностями. И все бы ничего, но этот симбиот под названием Веном — совсем не милый одуванчик, а вовсе даже наоборот — персонаж весьма недобрый. И в какой-то момент Эдди понимает, что злым быть не так уж и плохо. В конце концов, супергероям должен кто-то противостоять…

Фильм об антигерое выйдет в российский прокат 4 октября.

“Звезда родилась”

Трогательную мелодраму об отношениях потерявшего славу кантри-музыканта и никому не известной певицы ждут не только поклонники кино, но и любители музыки. Ведь главную роль в фильме исполнила Леди Гага . Снять историю непростых взаимоотношений двух музыкантов взялся Брэдли Купер . «Звезда родилась» — режиссерский дебют актера, который сам исполнил в фильме и главную роль.

На экраны фильм выйдет 4 октября.

“Человек на Луне”

Фильм Дэмьена Шаззела наверняка будет претендовать на «Оскар». Подготовка к знаменитой экспедиции «Аполлона-11» длилась долгих восемь лет. История, рассказывает о внутренней борьбе известного астронавта Нила Армстронга , разрывающегося между работой и любовью к своей семье. В итоге амбициозный проект весьма дорого обошелся США и главному астронавту.

В главной роли снялся уже работавший с режиссером в фильме

В России фильм выйдет на экраны 11 октября.

“Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда”

Выхода второй части новой фэнтезийной франшизы по вселенной “ Гарри Поттера ” поклонники начали ждать сразу после того, как посмотрели первую. Приключения магического зоолога Ньюта Саламандера продолжатся. На сцене вновь появится профессор Дамблдор, единственный, кто может противостоять злодею Грин-де Вальду, сбежавшему из-под стражи и собравшему вокруг себя почитателей. В планах бывшего соратника Дамблдора — утвердить власть волшебников над всеми существами на планете, которые не обладают магией. Кстати, многие из соратников Грин-де-Вальда об этом даже не догадываются. На помощь Дамблдору и приходит уже полюбившийся зрителям Ньют Саламандер…

Наблюдать за противостоянием волшебников начинаем 15 ноября.

"Дом, который построил Джек"

Этот фильм уже успел наделать много шума на Каннском кинофестивале. Картина, представленная Ларсом фон Триером после долгого перерыва, повергла в ужас многих зрителей. Сотни людей выходили из зала, посчитав сцены убийств слишком реалистичными. Правда, оставшиеся аплодировали, стоя. Уже этот факт заставляет ждать картину о серийном убийце, считающим свои преступления произведениями искусства, с нетерпением и составить собственное представление о ней, не поддаваясь всеобщей истерии.

Правда, если у вас тонкая душевная организация, наверно, вам лучше выбрать другой фильм.

В прокате фильм можно увидеть с 29 ноября.