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Смотреть перезапуск «Сабрины — маленькой ведьмы» бессмысленно! Почему?
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Смотреть перезапуск «Сабрины — маленькой ведьмы» бессмысленно! Почему? 

Peopletalk 18 часов назад
Фото: Peopletalk
В конце прошлого года Netflix заказал два сезона ремейка популярного сериала «Сабрина — маленькая ведьма». А совсем недавно в Сети появились зловещие кадры пилотной серии. И только мы обрадовались, что на экраны возвращается любимый сериал нашего детства, как тут же получили удар под дых.
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В шоу под названием «Леденящие душу приключения Сабрины» лишили голоса самого крутого и саркастичного персонажа — кота Салема!
https://www.youtube.com/watch?v=OXijUaTikhM
Информация еще не подтверждена (слухи об этом появились пока только в бразильских медиа), и поклонники сериала надеются на благоразумие сценаристов, ведь без Салема и его шуточек это будет уже совсем не то шоу. Узнать, что же они сделали с Салемом, мы сможем только в день премьеры сериал — 26 октября.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/smotret-perezapusk-sabriny-malenkoj-vedmy-bessmyslenno-pochemu/
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