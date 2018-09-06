Смотреть перезапуск «Сабрины — маленькой ведьмы» бессмысленно! Почему?

В конце прошлого года Netflix заказал два сезона ремейка популярного сериала «Сабрина — маленькая ведьма». А совсем недавно в Сети появились зловещие кадры пилотной серии. И только мы обрадовались, что на экраны возвращается любимый сериал нашего детства, как тут же получили удар под дых.

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В шоу под названием «Леденящие душу приключения Сабрины» лишили голоса самого крутого и саркастичного персонажа — кота Салема!

https://www.youtube.com/watch?v=OXijUaTikhM

Информация еще не подтверждена (слухи об этом появились пока только в бразильских медиа), и поклонники сериала надеются на благоразумие сценаристов, ведь без Салема и его шуточек это будет уже совсем не то шоу. Узнать, что же они сделали с Салемом, мы сможем только в день премьеры сериал — 26 октября.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/smotret-perezapusk-sabriny-malenkoj-vedmy-bessmyslenno-pochemu/