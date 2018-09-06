Бесплатные кинопоказы организуют в Москве в честь Дня города 8–9 сентября

Увидеть на большом экране Фаину Раневскую , послушать бессменный хит «А я иду, шагаю по Москве» и пережить драму из фильма «Курьер» можно будет во время серии бесплатных показов «Своя Москва» 8 и 9 сентября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ко Дню города в сети кинотеатров «Москино» столичного департамента культуры бесплатно покажут 16 фильмов о Москве. Посмотреть на то, как город выглядел десятилетия назад, и узнать, о чем думали и чем жили москвичи в 1930-е или 1980-е годы, можно будет в восьми кинотеатрах сети. Вход на все сеансы свободный, без регистрации.

«Ко дню рождения столицы мы подготовили программу фильмов «Своя Москва», где город является не просто фоном повествования, а одним из главных героев. Это и веселые картины про молодежь, как «Курьер» и «Прощай, шпана замоскворецкая…», и фильмы про старшее поколение, прошедшее войну, например «Белорусский вокзал». В каждой картине у героев своя Москва, но все фильмы роднит одно — безошибочно узнаваемый дух города, активного, светлого, кипящего жизненной энергией», — говорится в сообщении.

Услышать легендарное «Муля, не нервируй меня!» и посмотреть на актрису Фаину Раневскую в образе колоритной москвички Ляли смогут все желающие в кинотеатре «Салют» 8 сентября в 14:00. Здесь на широком экране покажут комедию «Подкидыш» (1939) режиссера Татьяны Лукашевич , где главная героиня — маленькая Наташа — путешествует по довоенной Москве. Это семейный фильм о потерявшемся ребенке и открытых людях, которые встречаются на его пути. В городском кинотеатре можно будет увидеть цветную версию фильма.

Фильм Карена Шахназарова «Курьер» (1986) покажут в кинотеатре «Полет» также 8 сентября в 14:00. Действие фильма происходит на юге Москвы в районе Чертаново, где ироничный Иван влюбляется в профессорскую дочку Катю. Это история о разочарованиях поколения 1980-х, о любви и музыке.

В этот же день в кинотеатре «Сатурн» в 16:00 пройдет показ фильма режиссера Александра Митты «Москва, любовь моя» (1974). Это советско-японская мелодрама, ее снимали по сценарию Эдуарда Радзинского не только в столице СССР, но и в Сочи, Токио и Хиросиме. Главная героиня Юрико прилетает учиться искусству балета в школу при Большом театре, побеждает на конкурсе выпускниц и встречает свою первую любовь — скульптора Володю. Однако танцовщица родилась в Хиросиме, и врачи обнаруживают у нее страшный диагноз — лейкемию.

А 9 сентября в 14:00 в кинотеатре «Полет» можно будет увидеть мелодраму «Прощай, шпана замоскворецкая…» (1987) режиссера Александра Панкратова . Действие картины разворачивается в 50-х годах XX века, главные герои — подростки столичного Замоскворечья, пережившие репрессии и Великую Отечественную войну. Так, парень Роберт, сын политзаключенного, влюбляется в девушку Милу, на которую также положил глаз местный вор по кличке Гаврош.

«Еще одну кинокартину, где столица сыграла главную роль, — «Я шагаю по Москве» (1964) — покажут 9 сентября в 17:00. Это фильм режиссера Георгия Данелии о приключениях Володи — молодого сибяряка, что оказался в Москве проездом. Лирическая история о знакомстве молодого человека с новыми друзьями считается одной из лучших комедий советского времени, а саундтрек к картине — «А я иду, шагаю по Москве» — настоящим хитом», — отмечается в материале.

Городская сеть «Москино» традиционно устраивает бесплатные тематические показы, приуроченные к праздникам или памятным датам. Например, ко Дню знаний в столичных кинотеатрах можно было посмотреть фильмы о школе и школьниках. Всего было проведено около 20 показов в девяти кинотеатрах. Всего же в городскую сеть входит 13 кинотеатров.