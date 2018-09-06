В Татарстане набирают массовку для сериала «Зулейха открывает глаза» 

Съемочная группа сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузель Яхиной приедет в Татарстан в ближайшие дни. Ранее съемки фильма начались в Перми. Работа команда в республике стартует 11 сентября. А пока идет дополнительный набор актеров для участия в массовке сериала, о чем сообщил руководитель пресс-службы Лаишевского района Расим Хазиев. «Нужны мужчины от 20 лет, каждый съёмочный день будет оплачиваться. Анкеты нужно отправлять на электронную почту: sattarovamirra@mail.ru. Съемки в поселении Семрук начнутся 11 сентября», — пишет Хазиев на личной странице в Twitter. Напомним, образ Зулейхи в сериале воплотит актриса Чулпан Хаматова. Муртазу — супруга главной героини, сыграет Рамиль Сабитов. Упыриху — мать Муртазы, на экране воплотит Роза Хайруллина. Среди исполнителей других ролей Сергей Маковецкий, Юлия Персильд или, например, Роман Мадянов. В Татарстане подготовили декорации для съемок фильма. На Каме построено историческое поселение Семрук. Ранее его посетила министр культуры РТ Ирада Аюпова вместе с заместителем губернатора Нижегородской области Игорем Носовым. О фильме Зимой 1930-го у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а её саму вместе с сотнями других переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных, брошенных в глухой тайге без пищи, крова и тёплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши — все они отстаивают у тайги и безжалостного государства своё право на жизнь. Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главное из которых — испытание Прощения, и находит свою любовь. Чтобы выжить, нужно любить. Чтобы выжить, нужно простить. Себя, других и даже свою судьбу — страшную. Даже свою Родину — жестокую. Даже саму историю, в которой, как и в человеческой жизни, так мало справедливости. «Зулейха открывает глаза» — это фильм о прощении, говорится в описании картины на сайте кинокомпании «Русское».