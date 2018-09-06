Ещё
Передумали: «Оскар»-2019 не будут вручать лучшему блокбастеру
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Передумали: «Оскар»-2019 не будут вручать лучшему блокбастеру 

Киноафиша 14 часов назад
Фото: Киноафиша
После того, как инициативу по введению новой категории на «Оскаре» для популярных фильмов раскритиковали абсолютно все — от киноэкспертов до актеров и режиссеров, Киноакадемия приняла, наверное, единственно верное решение. На «Оскаре» в 2019 году статуэтку лучшему блокбастеру вручать не будут.
В официальном заявлении Киноакадемии значится, что введение новой категории на «Оскаре» решили отложить, поскольку эта инициатива требует «дальнейшего изучения». Ранее кинокритики разгромили решение ввести отдельную категорию для блокбастеров, назвав его «заигрыванием» с молодежной аудиторией и неприкрытой попыткой повысить рейтинг телетрансляции «Оскара». В начале этого года юбилейная, 90-я церемония вручения «Оскаров» продемонстрировала худшие рейтинги за всю историю трансляции — если в 2017 году «Оскар» посмотрели 32 миллиона человек, то в этом году — только 26,5 миллионов.
Объявив о новой номинации в прошлом месяце, Киноакадемия не конкретизировала требования к потенциальным фильмам-участникам — по всей видимости, инициатива была абсолютно не проработанной и таковой в итоге и осталась.
91-я ежегодная церемония вручения наград «Оскар» состоится 24 февраля 2019 года, а номинантов объявят за месяц до этого — 22 января.
Киноафиша: последние новости
Вот это кастинг: Роберт Паттинсон, Крис Эванс и Том Холланд в одном фильме Дэниел Крэйг расследует таинственное убийство Режиссером «Бонда 25» может стать женщина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы26
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение