Передумали: «Оскар»-2019 не будут вручать лучшему блокбастеру

После того, как инициативу по введению новой категории на «Оскаре» для популярных фильмов раскритиковали абсолютно все — от киноэкспертов до актеров и режиссеров, Киноакадемия приняла, наверное, единственно верное решение. На «Оскаре» в 2019 году статуэтку лучшему блокбастеру вручать не будут.

В официальном заявлении Киноакадемии значится, что введение новой категории на «Оскаре» решили отложить, поскольку эта инициатива требует «дальнейшего изучения». Ранее кинокритики разгромили решение ввести отдельную категорию для блокбастеров, назвав его «заигрыванием» с молодежной аудиторией и неприкрытой попыткой повысить рейтинг телетрансляции «Оскара». В начале этого года юбилейная, 90-я церемония вручения «Оскаров» продемонстрировала худшие рейтинги за всю историю трансляции — если в 2017 году «Оскар» посмотрели 32 миллиона человек, то в этом году — только 26,5 миллионов.

Объявив о новой номинации в прошлом месяце, Киноакадемия не конкретизировала требования к потенциальным фильмам-участникам — по всей видимости, инициатива была абсолютно не проработанной и таковой в итоге и осталась.

91-я ежегодная церемония вручения наград «Оскар» состоится 24 февраля 2019 года, а номинантов объявят за месяц до этого — 22 января.