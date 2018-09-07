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«Оскар 2019» останется без новой номинации
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«Оскар 2019» останется без новой номинации 

РИА Новости + ещё 8 20 часов назад
Фото: Фильм Про
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американская академия кинематографических искусств и наук отложила введение новой номинации «Лучший популярный фильм» на церемонии «Оскар».
Академики пояснили, что добавлять новую премию за девять месяцев до церемонии награждения было бы не совсем честно по отношению к фильмам, уже вышедшим в прокат. Помимо этого, решение вручать приз популярным картинам вызвало неоднозначную реакцию общества и потребовало «дальнейшего обсуждения», отметил исполнительный директор академии Дон Хадсон.
В прошлом месяце Совет управляющих киноакадемии проголосовал за введение новой номинации. Критерии выбора и другие детали кинодеятели обещали объявить позже.
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