«Оскар 2019» останется без новой номинации

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости . Американская академия кинематографических искусств и наук отложила введение новой номинации «Лучший популярный фильм» на церемонии «Оскар».

Академики пояснили, что добавлять новую премию за девять месяцев до церемонии награждения было бы не совсем честно по отношению к фильмам, уже вышедшим в прокат. Помимо этого, решение вручать приз популярным картинам вызвало неоднозначную реакцию общества и потребовало «дальнейшего обсуждения», отметил исполнительный директор академии Дон Хадсон.

В прошлом месяце Совет управляющих киноакадемии проголосовал за введение новой номинации. Критерии выбора и другие детали кинодеятели обещали объявить позже.