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«Оскар» за лучший популярный фильм не будут вручать в 2019 году
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«Оскар» за лучший популярный фильм не будут вручать в 2019 году 

ТВ Центр + ещё 6 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Как сообщает агентство Associated Press, американская киноакадемия не будет вручать «Оскар» за лучший популярный фильм на ближайшей церемонии, запланированной на 24 февраля 2019 года. Внимание на публикацию обратил "Интерфакс".
Как отметили академики, создавать новую номинацию за девять месяцев до вручения значит поставить претендентов в неравные условия. При этом к соответствующей идее все же планируют вернуться к награждению 2020 года.
9 августа стало известно, что на «Оскаре» появится новая номинация — «За выдающиеся достижения в области популярного кино». Вместе с тем длительность церемонии сократят с четырех до трех часов, а в 2020 году «Оскар» сместят на более раннюю дату, а именно на 9 февраля.
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