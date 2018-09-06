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Скончался Бёрт Рейнолдс — один из самых харизматичных актёров Голливуда
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Скончался Бёрт Рейнолдс — один из самых харизматичных актёров Голливуда 

Teleprogramma.pro 13 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня утром в Медицинском центре Флориды умер Бёрт Рейнолдс. Он справедливо считался одним из самых обаятельных актёров «фабрики грёз». Рейнолдс залихватски подмигивал, опасно хмурился и дерзко улыбался в боевиках («Смоки и Бандит», «Избавление»), комедиях («Стриптиз») и ромкомах («Мужчина, который любил женщин»).
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Предложение, от которого нельзя отказаться: актеры, которые играли настоящих гангстеров А за роль порнорежиссера Джека Хорнера в фильме Пола Томаса Андерсона «Ночи в стиле буги» (1997) он был номинирован на премию «Оскар». Премия «Эмми» досталась ему, как лучшему актеру 1991 года за роль в сериале «Вечерняя тень». На голливудский Олимп Бёрта возвели такие фильмы, как «Шэймас» и «Самый динный ярд».
Бёрт Рейнолдс в фильме «Ночи в стиле Буги»/фото: kinopoisk
Интересно, что карьера Рейнолдса ознаменована также фильмами, в которых он не сыграл. Он мог исполнить роль Хана Соло в «Звездных войнах» (отказался), мог сыграть «агента 007» в одном из фильмов бондианы (отказался) и даже был выбран Форманом на роль Мерфи в «Пролетая над гнездом кукушки» (отказался!).
фото: kinopoisk
Еще в 80-х актер начал страдать от тяжелой болезни, но мужественно боролся с ней. В 2019 году он планировал появиться в новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде», но болезнь оказалась сильнее.
Многие звездные коллеги сегодня скорбят по выдающемуся артисту. Одна из них — Кейт Хадсон. Она опубликовала в микроблоге фотографию, на которой совсем маленькая Кейт сидит на коленях мамы, актрисы Голди Хоун, а рядом — Бёрт Рейнолдс. Хадсон дала понять, что трагическая новость разбила ей сердце. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1862611734662160608_981577417"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
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