Скончался Бёрт Рейнолдс — один из самых харизматичных актёров Голливуда

Сегодня утром в Медицинском центре Флориды умер Бёрт Рейнолдс . Он справедливо считался одним из самых обаятельных актёров «фабрики грёз». Рейнолдс залихватски подмигивал, опасно хмурился и дерзко улыбался в боевиках («Смоки и Бандит», «Избавление»), комедиях («Стриптиз») и ромкомах («Мужчина, который любил женщин»).

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Предложение, от которого нельзя отказаться: актеры, которые играли настоящих гангстеров А за роль порнорежиссера Джека Хорнера в фильме Пола Томаса Андерсона «Ночи в стиле буги» (1997) он был номинирован на премию «Оскар». Премия «Эмми» досталась ему, как лучшему актеру 1991 года за роль в сериале «Вечерняя тень». На голливудский Олимп Бёрта возвели такие фильмы, как «Шэймас» и «Самый динный ярд».

Бёрт Рейнолдс в фильме «Ночи в стиле Буги»/фото: kinopoisk

Интересно, что карьера Рейнолдса ознаменована также фильмами, в которых он не сыграл. Он мог исполнить роль Хана Соло в «Звездных войнах» (отказался), мог сыграть «агента 007» в одном из фильмов бондианы (отказался) и даже был выбран Форманом на роль Мерфи в «Пролетая над гнездом кукушки» (отказался!).

фото: kinopoisk

Еще в 80-х актер начал страдать от тяжелой болезни, но мужественно боролся с ней. В 2019 году он планировал появиться в новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде», но болезнь оказалась сильнее.