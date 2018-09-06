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Из-за Максаковой именитый композитор попал в СИЗО
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Из-за Максаковой именитый композитор попал в СИЗО 

Рамблер 13 часов назад
Композитор Микаэл Таривердиев по праву считается одним из талантливейших творцов в Советском Союзе. Известно, что, прочитав сценарий к фильму «Ирония судьбы», он написал музыку к шести песням буквально за ночь. Но у маститого композитора возникли трудности с музыкой к «Арии московского гостя», Таривердиев никак не мог написать простецкий дворовый мотивчик, что оказалось весьма неожиданным для Эльдара Рязанова. Тогда режиссёр решил прийти на выручку музыканту: он предложил использовать песню «Если у вас нету тёщи» поэта Александра Аронова, которую ему исполнил бард Сергей Никитин. Но Микаэл Таривердиев наотрез отказался переработать мотив этой песенки, и, как выяснилось впоследствии, у него были веские на то основания. Эта песня заставила композитора вспомнить пережитую им личную драму: из-за несчастного случая на дороге он оказался в СИЗО, где сосед-уголовник постоянно пел про пресловутую тёщу. По настоянию режиссёра Таривердиев всё-таки переписал музыку, заменив слово «тёща» на «тётю». Лишь некоторое время спустя он назвал Рязанову истинную причину, по которой не хотел связываться с песней, напоминавшей ему о трагедии. Рассказанная композитором история легла в основу сценария к фильму «Вокзал для двоих».
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