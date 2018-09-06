Отличный маркетинг и красивая картинка. Что кинокритики думают о рекордах финальной части фильма «Гоголь»

Третья часть фильма «Гоголь. Страшная месть» побила рекорд по кассовым сборам в России за первые выходные проката. По данным портала Kinobusiness, картина собрала 235 миллионов рублей кассовых сборов. Третья часть серии фильмов о русском классике побила рекорды прошлых серий. «Гоголь. Начало» и «Гоголь. Вий» собрали в прокате 220,3 миллиона рублей и 225 миллионов рублей соответственно. «360» пообщался с известными кинокритиками и узнал их мнение, в чем успех многосерийной картины.

Саму картину снимал телеканал «ТВ-3» под продюсерством Александра Цекало . В картине Гоголь играет писаря, который вместе со столичным сыщиком Яковом Гуро пытается поймать в малороссийской Диканьке Черного всадника, который убивает молодых девушек. При этом после первой серии старшего коллегу Гоголя убивают, но в конце второй части его показывают живым.

«Неправильно пускать сериалы в кинотеатры»

Видеоблогер и кинокритик Евгений Баженов , известный как BadComedian, объяснил успех фильма качественной Pr-кампанией, которая сопровождала фильм, хорошими актерами и умением поставить хорошую картинку.

«Ремесленническая часть на высоте — молодцы. Это умение. Опять же люди просто с опытом подошли. Но никаких полезностей для кинематографа здесь нет», — заявил кинокритик.

При этом о самом «Гоголе» он отозвался исключительно как о сериале, который начали показывать в кинотеатрах.

«Они просто показывают сериал. При этом серию, которая не закончена. То есть персонаж не раскрылся именно структурно. Как кино оно не работает. Как сериал — работает, но дайте все серии. Там не рассказана история. Возможно, когда все фильмы выйдут и их все разом посмотреть — тогда да», — пояснил он.

Кинокритик подчеркнул, что ему не нравится, когда так поступают со зрителем, потому что это чуть ли не мошенничество.

«Неправильно пускать в кинотеатры сериалы», — озвучил Евгений Баженов свою главную мысль.

Как пример качественной «сериальной продукции», которая идет в кинотеатрах он привел картины Marvel. Но при этом каждая история американских супергероев закончена. В случае первых двух серий «Гоголя» финал остается открытым.

По его прогнозам большого количества таких проектов от российских кинопроизводителей ждать не стоит. Для создания подобных картин требуются хорошее промо, отличные актеры, а также большое количество денег. Сочетание всех этих аспектов точно есть не у всех. «Поэтому часто такие проекты делать не будут. Им бы хотелось. Но нет возможности», — отметил он.

«Блестящий образец маркетинга»

Кинокритик Сергей Сычев подтвердил мысль Евгения Баженова о сериале. При этом он отметил, что скорее всего изначально и саму картину снимали в качестве телевизионного многосерийного фильма. Но, чтобы не потерять денег создатели пошли на риск и выпустили его в кинопрокат по частям. При этом вложив массу средств в продвижение картины.

«Я считаю, что это блестящий образец маркетинга «ТВ-3» и всех, кто связан с этим проектом, потому что видно, что это сериал, видно, что это не очень дорогой сериал, по крайней мере гораздо дешевле зарубежных аналогов и дешевле российских блокбастеров», — заявил он.

Саму тему обработки русской классики он назвал рискованной, но после превращения ее в фэнтези-франшизу и отличного продвижения зрителя удалось заинтересовать. Все пошли в кинотеатры в третий раз.

«При том, что та часть, которая называлась «Вий», самая такая раскрученная, казалось, что она будет самой успешной. Оказалось, что третья часть всем очень интересна, чем же все-таки закончится история с Черным всадником», — объяснил Сергей Сычев повышенный интерес зрителей.

Новый эпизод

Кинокритик и заместитель главного редактора журнала «Сеанс» Василий Степанов заявил, что в российской киноиндустрии это первый подобный случай, когда телевизионный сериал настолько подготовлен для просмотра в кино. По его словам, обычно всегда происходило наоборот, фильмы чаще расширялись для показа в эфире.

Успех он связал с двумя вещами: интересной идеей и рекламной кампанией.

«У нас просто никогда не было таких модернистских замыслов, когда писателя, классика, который знаком всем со школы, и, в принципе, всегда был портретом на стене в кабинете литературы, приводят в такую сказочную среду. На уровне концепта — это очень интересно», — заявил он.

При этом критик отметил, что такая идея не нова для западной киноиндустрии. В США выпускали фильмы, где Эдгар Алан По сам расследовал преступления по собственным произведениям. Василий Степанов объяснил это разным отношением к классической литературе. Также он отметил очень удачно попадание в роль Гоголя Александра Петрова

Франшизы начинают уходить

Киновед, кинокритик и журналист Александр Шпагин заявил, что еще не видел третьей части «Гоголя», но хорошего от него уже ничего не ждет. Первые две части эксперту не понравились совсем. Он пояснил, что мода на фэнтези-франшизы в российском кино началась еще 18 лет назад, когда на экраны вышел «Ночной дозор», единственная успешная картина подобного плана.

«Это был действительно прорыв, но это был 2000 год, а дальше — это все невиданная ахинея, которая не выдерживает никакого сравнения с голливудской продукцией», — объяснил он.

По его мнению подобных проектов больше не будет, так как российские фэнтези фильмы в никому не нужны кроме российского зрителя. В отличие от «Времени первых», «Салюта семь» и «Движения вверх», вызвавших интерес на западе.

О прошлых сериях «Гоголя» он отозвался крайне негативно. Он отметил, что режиссер пожертвовал драматургией ради красивой картинки.

«Начнется одна линия и они ее забывают, начнется другая и они ее забывают. То есть без руля и ветрил это колесо куда-то катится и, сияя во все стороны разными мистическими огнями. Но именно из-за невнятности фильм абсолютно лишен напряжения», — пояснил он.

После того, когда он узнал об успехе третьей серии он заявил, что будет надеяться, что последняя картина все же взлетит, «как птица Феникс из пепла предыдущих картин», и, может быть, станет действительно хорошей.