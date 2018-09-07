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Равноправие победило: Warner Bros и Майкл Б Джордан вводят «райдер инклюзивности»
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Равноправие победило: Warner Bros и Майкл Б Джордан вводят «райдер инклюзивности» 

Попкорн News 12 часов назад
Фото: Попкорн News
В начале марта со сцены «Оскара» из уст «лучшей актрисы года» Фрэнсис МакДорманд впервые прозвучало словосочетание «райдер инклюзивности», и вот теперь, спустя полгода, он становится реальностью. Студия Warner Bros. объявила, что теперь политика «инклюзивности» (то есть обязательного включения в проект представителей всех цветов кожи, каждого пола и так далее) будет действовать во всех ее новых проектах. «Первой ласточкой» новой политики станет грядущий фильм Майкла Б. Джордана Just Mercy с Бри Ларсон.
Нововведение WarnerMedia коснется всех брендов корпорации — не только киностудии Warner Bros., но и подразделений HBO и Turner. «Я аплодирую WarnerMedia за этот невероятно важный шаг вперед, — говорится в официальном заявлении Майкла Б. Джордана. — Я горд тем, что наш фильм первым формально представит будущее, над строительством которого мы вместе работали».
Цель политики инклюзивности, теперь обязательной во всех подразделениях WarnerMedia — привлечение к работе над новыми проектами большего количества женщин, людей с иным цветом кожи, представителей ЛГБТ, инвалидов и других групп, не представленных в достаточной мере сейчас. Через пару лет увидим, чем это закончится на практике — то есть непосредственно в кино.
попкорнnews
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