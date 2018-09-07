Равноправие победило: Warner Bros и Майкл Б Джордан вводят «райдер инклюзивности»

В начале марта со сцены «Оскара» из уст «лучшей актрисы года» Фрэнсис МакДорманд впервые прозвучало словосочетание «райдер инклюзивности», и вот теперь, спустя полгода, он становится реальностью. Студия Warner Bros. объявила, что теперь политика «инклюзивности» (то есть обязательного включения в проект представителей всех цветов кожи, каждого пола и так далее) будет действовать во всех ее новых проектах. «Первой ласточкой» новой политики станет грядущий фильм Майкла Б. Джордана Just Mercy с Бри Ларсон

Нововведение WarnerMedia коснется всех брендов корпорации — не только киностудии Warner Bros., но и подразделений HBO и Turner. «Я аплодирую WarnerMedia за этот невероятно важный шаг вперед, — говорится в официальном заявлении Майкла Б. Джордана. — Я горд тем, что наш фильм первым формально представит будущее, над строительством которого мы вместе работали».

Цель политики инклюзивности, теперь обязательной во всех подразделениях WarnerMedia — привлечение к работе над новыми проектами большего количества женщин, людей с иным цветом кожи, представителей ЛГБТ, инвалидов и других групп, не представленных в достаточной мере сейчас. Через пару лет увидим, чем это закончится на практике — то есть непосредственно в кино.

попкорнnews