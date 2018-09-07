В Петербурге пройдет фестиваль документального кино о граффити и стрит-арте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Первый международный фестиваль документального некоммерческого кино StreetDoc, посвященный граффити и стрит-арту, открывается в пятницу в Санкт-Петербурге. Программу составили киноленты, снятые в Германии, Италии, России, на Украине, во Франции и Чехии.

Фестиваль организован Институтом исследования стрит-арта и Фондом InLoco и является частью специальной программы биеннале «Артмоссфера» в рамках проекта «КАРО Арт». Организаторы обещают зрителям общение с героями и режиссерами фильмов, среди которых есть и российские премьеры. Фильмы покажут на языке оригинала с русскими или английскими субтитрами.

"Наш фестиваль — это возможность услышать прямую речь героев улиц, поскольку в программе фестиваля собраны фильмы, созданные при непосредственном участии художников. Улица открыта для всех. Собранные вместе истории создают вполне ясную картину того, чем сегодня живет уличное искусство и субкультура граффити", — говорит куратор программы фестиваля культуролог Мария Удовыдченко. Просмотры будут проходить в центре «Охта молл».

Со своим фильмом «Unlike U» впервые приехал в Россию немецкий режиссер Бьорн Бирг. Его картина посвящена берлинским граффити-художникам, специализирующимся на покраске поездов и трамваев, одном из самых экстремальных видов граффити. «Это по-настоящему круто, что Институт исследования стрит-арта показывает эти фильмы из разных стран и разных уголков земли», — сказал режиссер ТАСС. На собственном опыте Бьорн убедился, что «уличное искусство — отличное средство коммуникации», и для него было приятным сюрпризом, что его фильм популярен в Восточной Европе.

Настоящую энциклопедию российского уличного искусства создал автор фильма «В открытую» Никита Номерз , который несколько лет путешествовал по стране, собирая информацию, встречаясь с художниками и граффити райтерами из разных регионов. Результат этого исследования лег в основу картины, которая будет показана на фестивале.

В спор с расхожим мнением, что граффити сообщество — это мужской мир, вступает чешский фильм «Girl Power», снимавшийся семь лет. Это истории 15-и успешных девушек-райтеров из разных городов мира — от Праги до Москвы, от Кейптауна, Мадрида, Берлина, Барселоны до Нью-Йорка и Сиднея. Одна из сюжетных линий фильма представляет историю самого режиссера — художницы, выступающей под псевдонимом Сани. Камера фиксирует двойную жизнь героини — с одной стороны семья и работа, с другой — ночные вылазки в город и увлечение граффити.

Об организаторах

Институт исследования стрит-арта — открытая платформа для исследований, выставочной и просветительской деятельности в области искусства в публичной городской среде. В центре внимания института — три равнозначных объекта: человек, искусство, улица.

InLocoFund — фонд поддержки художественных инициатив, нацеленных на развитие искусства, подразумевающего коммуникацию с городским пространством.