9 фильмов, восхваляющих красоту женщины

Каждая женщина по-своему уникальна, красива, неповторима. Можно бесконечно ею любоваться, ценить ее, восхищаться и вдохновляться ею. Пожалуй, именно с этой целью режиссеры нередко берут в руки камеру и снимают фильмы именно о женщинах и женской красоте.

Малена

Первая красавица города, Малена, могла ни в чем себе не отказывать — вертеть мужчинами, как ей вздумается, брать от жизни того, что ей хочется и никого не слушать. Но героиня всего лишь хотела быть примерной любящей женой, а это оказывается ой как не просто. Это драма о женщине, служащей объектом насмешек из-за зависти, которую вызывает её красота.

Улыбка Моны Лизы

На дворе 1953 год. Американки во всю борются за свои права, и в это время Кэтрин получает место преподавателя истории искусств в женском колледже Уэллесли. Несмотря на противоречия между Кэтрин и руководством учебного заведения, она пытается показать своим ученицам им иной мир: красоты искусства, любви, свободы. Фильм о том, как важно быть собой. О том, что под красивой оберткой должна быть и содержательная начинка.

Меланхолия

Холодная статичная красота главной героини привлекает внимание с первого кадра. Здесь все — от бликов в бокале с шампанским до Жюстин в белоснежном подвенечном платье в окружении кувшинок воплощают идеальность момента, красоту маленького мира Ларса фон Триера , искусно выращенного в пробирке.

Дьявол носит Prada

По сюжету, молодая выпускница журфака Андреа устраивается помощницей к влиятельной Миранде Пристли — редактору одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Фильм, наполненный гламуром, красотой и роскошью, на первый взгляд может показаться всего лишь очередной комедией. На самом же деле, он показывает, что красота достается упорством и адским трудом.

Завтрак у Тиффани

Одри Хепберн в этом фильме — само изящество, обаяние и воплощение удивительной красоты. Именно она облагородила образ Холли — эксцентричной героини, которая соединяет в себе манерность и почти детскую наивность, в которую, однако, невозможно не влюбиться.

Коко до Шанель

Красота этой ленты статична, почти недвижима, словно фотография, запечатлевшая одну из самых невероятных женщин в истории моды. Нескладная и серая на первый взгляд героиня является центром картины — среди богатых декораций, бесчисленных костюмов и мишуры, именно она олицетворяет красоту, грацию и изящество.

7 дней и ночей с Мэрилин

Фильм показывает нам одну неделю жизни Мэрилин Монро, но не такой, какой мы привыкли её видеть. Именно то, что зрители видят Мэрилин ранимой, одинокой, непонятой, делает фильм таким необыкновнным. Создатели указывают нам на все её недостатки, но замечают, что красота, харизма и талант мисс Монро были так сильны и масштабны, что на их фоне недостатки становились незначительными.

Золотой век

Главная героиня королева Елизавета I много лет успешно правит своим государством. Она уже не та беззаботная девушка, которой пришлось бороться за свой трон, а опытная в политических делах женщина, знающая себе цену. Игре Кейт Бланшетт веришь сразу — актриса создала очень реалистичный персонаж, затмевающий всех своей холодной красотой и внутренней силой.

Женщины

Фильм просто не может не понравиться. Потому что правда. Во многих ситуациях узнаешь себя. Во многих — своих подруг. Но безусловно только тех, кто готов посмеяться над собой. В конце фильма героиня Мег Райан тонко подмечает: «Красота у нас внутри. Надо только быть самой собой».