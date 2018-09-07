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Режиссер «Смерти Сталина» задумал снять комедию о Трампе
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Режиссер «Смерти Сталина» задумал снять комедию о Трампе 

Газета.Ru + ещё 3 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Режиссер Армандо Ианнуччи опубликовал в соцсетях свою идею комедии о президенте США Дональде Трампе и получил предложения от восьми голливудских студий. Об этом сообщает Deadline.
По словам Ианнуччи, фильм должен рассказывать о Трампе, которого перевозят в копию Белого дома, где он продолжает думать, что управляет страной.
"Миллионы потратили на найм актеров, которые должны играть его сотрудников, сенаторов, журналистов, людей на митингах. Вот так. Студии, ваша максимальная ставка, пожалуйста", — заявил режиссер.
Отмечается, что после этого он получил сразу несколько предложений, среди которых есть довольно крупные.
Ранее сообщалось, что Ианнуччи снимет фильм «Дэвид Копперфильд».
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