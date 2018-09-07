«В пустыне 40 °C, а у нас вода закончилась»: танцовщица из Кургана о съёмках в клипе Светланы Лободы

Кадр из клипа Светланы Лободы . Кристина — блондинка с флагом

В августе певица Светлана Лобода представила клип на песню Superstar, снятый в США. В песне она рассказывает про сильных и независимых женщин, а в клипе зажигательно танцует и показывает целующихся парней. Курган, кажется, вдалеке от авангарда российской эстрады и обсуждения феминизма, но мы бы хотели познакомить вас с одной из танцовщиц, которая снялась в обсуждаемом клипе. Это уроженка Кургана Кристина Черемных. Девушка с детства профессионально занимается спортивно-бальными танцами. После чемпионата мира по танцам, где Кристина завоевала серебро, её пригласили работать в Лос-Анджелесе, и девушка без лишних раздумий перебралась в Штаты. Теперь она сама воспитала чемпиона — её ученица взяла золото на чемпионате мира по спортивно-бальным танцам. Сама девушка снимается в рекламе, клипах и фильмах. Мы поговорили с Кристиной о том, как проходили съёмки, об экстремальной жаре и её отношении к Лободе.

— Кристина, как ты узнала о кастинге? Сложным ли был отбор?

— О кастинге узнала от подруги, она тоже танцовщица, снималась в клипе у Крида. Светлана на тот момент находилась в Лос-Анджелесе уже три месяца и перед отлётом решила снять клип на свою песню Superstar. На тот момент я была в Лас-Вегасе и не могла прилететь, поэтому отправила на кастинг видео со своей хореографией. За день до съёмок мне позвонили и сказали: «Срочно приезжай в Лос-Анджелес, тебя ждёт Света».

— Вам показывали сценарий клипа?

— Нет, нас просто вели по плану, объясняли, что и как сделать. Хореографию я уже знала, её немного дорабатывали на съёмках. Они проходили в двух местах: пляж в Лос-Анджелесе и пустыня Ланкастера в Калифорнии. Это 2 часа езды от города и 40 градусов жары. Сказать честно, условия съемок были самыми тяжелыми в моей жизни, но это того стоило! В какой-то момент у нас закончилась вода, рядом — ни одного магазина. Тогда продюсер сама отправилась искать ближайший город, где есть супермаркет, чтобы спасти всю команду, танцоров и саму Светлану. Сами съёмки для меня не в новинку: я снималась во многих видео как русских, так и голливудских артистов, в фильмах. Единственной сложностью была жара.

Кристина с танцорами и со Светланой Лободой (на фото справа)

— Какой тебе показалась Лобода?

— Света практически всегда находилась на съёмочной площадке, была со всеми очень приветлива. Мы ставили с ней хореографию, пытались заснять это в кадре. Что-то вошло в клип, а что-то, к сожалению, не попало. Она мне показалась очень нежной, женственной, скромной и обаятельной, я про нее слышала много негативного, но все это теперь могу с уверенностью опровергнуть. Сам клип, на мой взгляд, история очень сильной и независимой женщины, продвигающей феминизм. Женщины, которая ни в чём не уступает мужчине как в моральном, так и в физическом плане.

— А как тебе клип? Гомосексуальные отношения — достаточно смело для России.

— Для России клип очень смелый, даже слишком. Он снят по меркам Америки, а Россия и США — это два разных менталитета. Здесь на это (в клипе два парня и две девушки целуются на пляже. — Прим. ред.) даже не посмотрят, это нормально воспринимается. Кстати, если в России гомосексуала можно спокойно унизить без последствий, то в Штатах за такое прямая дорога в тюрьму.

Кадры со съемок клипа

— Тебя сложно разглядеть в клипе — я смогла это сделать только в самом конце, где ты стоишь с плакатом. Не обидно, что роль такая мизерная?

— Я участвовала в 80% всего клипа, но меня не всегда можно узнать, так как у нас есть небольшой секрет, о котором я не могу рассказывать. В клипе появляюсь очень часто, каждые 2–3 секунды. Планы короткие, но мне не было обидно, что меня сложно разглядеть, ведь акцент идёт на артиста, а не на актёра или танцора. Мы были готовы к тому, что наши лица вряд ли кто увидит или даже запомнит.

Одна из сцен клипа снималась на пляже Лос-Анджелеса

— Где ты сейчас снимаешься, и как тебе помогли съемки в клипе Лободы в поиске новых проектов?

— Сейчас я в Лос-Анджелесе, мы снимаем сцены для одного крупного проекта — это фильм, который должен выйти в этом октябре. Второй масштабный проект у меня будет в 2019 году. Ещё я снимаюсь в различных фильмах, сериалах, работаю как актриса, модель, стала лицом нескольких косметических брендов, снимаюсь для рекламы. Продолжаю танцевать и выступаю на турнирах — в начале этого года мы с партнёром стали чемпионами Калифорнии, к чему долго стремились. Также работаю с ребятами из проекта «Танцы со звёздами. Голливуд». Кроме этого еще преподаю, у меня есть ученики, которые выступают на турнирах довольно успешно. В общем, жизнь кипит!

По поводу съёмок со Светой — это отличный опыт, большой опыт, который пойдёт в моё портфолио, я получила связи и круто поработала с командой. Мы планируем новые проекты, которые вы скоро увидите.