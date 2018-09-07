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Новосибирский «побег» вышел в финал британского конкурса
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Новосибирский «побег» вышел в финал британского конкурса 

Собака.ru 6 часов назад
Фото: Собака.ru
Анимационный фильм «Escape» принимает участие в международного фестиваля экстракороткого фильма DepicT!.
Героиня крошечного произведения, длиной всего в минуту и тринадцать секунд — обычная домохозяйка, которая улетает от бытовых забот и раскрывает свою истинную сущность. Фильм сделан в технике «перекладка» — stop motion, он нарисован, вырезан из бумаги и снят покадрово. На работу над «Побегом» у мультипликаторов ушло несколько недель. В интервью «НГС» участница команды пояснила «Это метафора какой-то повседневной деятельности, которая занимает большую часть времени, и иногда может казаться, что она бессмысленная и бесконечная. Но в ней на самом деле большой смысл для человека, потому что именно через неё может проявляться какая-то божественная сущность, через неё он может встретиться с собой, с таким, каким он сам себя видит».
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