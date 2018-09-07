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Иркутские сценаристы могут получить 650 тысяч рублей на съемки фильма
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Иркутские сценаристы могут получить 650 тысяч рублей на съемки фильма 

АиФ Иркутск 4 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
IV-й Байкальский питчинг лучших кинопроектов Иркутской области, республик Бурятия и Хакасия, Забайкальского и Красноярского краем, а также других регионов России пройдет 25 сентября в Иркутске.
Мероприятие, которое является традиционным для Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина, состоится в 11:00 в конференц-зале №706 Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского (ул. Лермонтова, 253). Посетить его может любой желающий совершенно бесплатно, сообщает пресс-служба кинофестиваля.
На Байкальский питчинг принимают сценарии игровых и неигровых фильмов, в том числе в категории «Сделано в Иркутске», то есть проекты игровых полнометражных или короткометражных фильмов, которые посвящены Иркутской области или какому-то городу в ней. Важно, чтобы в проекте предусматривались съемки в Приангарье, Бурятии, Хакассии, Забайкалье или Красноярском крае. Лучшие сценарии получат 650 тысяч рублей на реализацию проекта.
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