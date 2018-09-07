Смотрим и слушаем «Человека с киноаппаратом»

Согласно результатам опроса кинематографистов и кинокритиков, проведенного Британским институтом кино совместно с журналом Sight & Sound, немой фильм Дзиги Вертова был признан лучшим документальным фильмом всех времен. В голосовании принимало участие более 300 экспертов со всего мира, 100 из которых проголосовало за "Человека с киноаппаратом".

В "Октябре" зрители увидят отреставрированную версию картины и услышат живое музыкальное сопровождение.

"Человек с киноаппаратом" восстановлен голландским киноинститутом EYE. Это случилось благодаря тому, что в 1931 году Вертов подарил картину голландскому обществу Filmliga. И сегодня за основу взята именно эта, подаренная копия. Восстановленная версия напечатана full-frame, "полным кадром", что позволяет увидеть версию картины, максимально приближенную к оригинальному замыслу режиссера. В архивных копиях фильма, хранившихся в СССР, при копировании, перепечатке изображение во многом было искажено, замаскировано чёрными пятнами, а какие-то фрагменты зеркально перевёрнуты.

Живой саундтрек прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический" под руководством дирижёра Михаила Голикова . Композитор, написавший саундтрек, — молодой музыкант Мурат Кабардоков (из Кабардино-Балкарии) — автор музыки к фильмам "Франкофония" Александра Сокурова (две премии на Венецианском кинофестивале в 2015 году), "Огни большой деревни" режиссёра Ильи Учителя (две премии на кинофестивале Кинотавр в 2016 году). Мурат сотрудничал с разными симфоническими оркестрами — голландским, Мариинским, адыгейским, кабардино-балкарским, Английской национальной оперы. Он любит и пишет музыку в разных музыкальных направлениях. Среди его работ сочинения для спектаклей, песни для эстрады, романсы, "Ночь. Сюита для трепетного голоса и фортепиано" на стихи Гарсиа Лорки, цикл пьес по картинам Руслана Цримова, "Адыгские мелодии", Концерт для фортепиано, симфоническая поэмы "Лилит", "Мстислав и Ридада" и Концерт для арфы с оркестром (Черкесский). Свое любимое детище — Сонату для виолончели и фортепиано он посвятил маме. В качестве композитора и исполнителя собственных сочинений выступал на лучших площадках Санкт-Петербурга и Москвы, имеет "Сертификаты признания" министерства Калифорнии и Конгресса США за цикл концертов в Сакраменто и Раунд топе. Выпустил два альбома инструментальной музыки: "Without words" и "Solo, Duo, Quintetto".

Для "Человека с киноаппаратом" Мурат Кабардоков создал оркестровое полотно, сочетающее классическое и авангардное звучание. Солирующие фортепиано, синтезатор, ударные инструменты — отражают и дополняют визуальные изобретения Дзиги Вертова.

За дирижёрским пультом — Михаил Голиков — фигура яркая, широко известная. В его активе — организация различных образовательных программ и мастер-классов в России и за рубежом, популяризация классической музыки среди детской и молодёжной аудитории. Ежегодно Михаил Голиков дает более 200 концертов в России, а также странах Европы и Азии. Государственный симфонический оркестр Ленинградской области продолжает творческое наследие Международного симфонического оркестра "Таврический". Свою работу он начинал под сенью Таврического дворца, история которого связана со становлением симфонической музыки в России.

В состав оркестра входят яркие музыканты-виртуозы из дальнего и ближнего зарубежья: Финляндии, Коста-Рики, Испании, Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана, большинство из которых учатся или закончили Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. И все они — лауреаты российских и международных конкурсов. "Человек с фотоаппаратом" — новый киноопыт для всемирно известного оркестра.

Дзига Вертов за год до "Человека с фотоаппаратом", в 1928 году снял фильм "Одиннадцатый", посвященный индустриализации. Он, как режиссер — новатор в "Одиннадцатом" использовал для выражения мысли только пластические средства. Съемочная группа работала в очень сложных условиях: на Волховской ГЭС операторы разместились в подвесной люльке канатной дороги, чтобы проехать над водяным обвалом у плотины. Сам Вертов говорил: "Фильма "Одиннадцатый" написана непосредственно киноаппаратом, не по сценарию. Киноаппарат заменяет перо сценариста. "Одиннадцатый" написана, во-первых, на чистом киноязыке, во-вторых, на документальном языке — языке фактов и в-третьих — на социалистическом языке".

Именно этот опыт Дзига Вертов перенёс в картину "Человек с киноаппаратом". Его идея — показать в кино все возможности человека с киноаппаратом в руках. Он объясняет это сразу, в начальных титрах, что "эта экспериментальная работа направлена к созданию подлинно международного абсолютного языка кино на основе его полного отделения от языка театра и литературы" и "представляет собой опыт кинопередачи видимых явлений". И для передачи этих "видимых явлений, чего он только не делал со своим братом, оператором Кауфманом. Снимали на железнодорожных рельсах, на заводской трубе, в гуще толпы… Для "скорости" мчались на пожарной машине, для правды жизни — смотрели, как происходят роды.

Вертов исследовал жизнь, ничего не подстраивая под себя. Он называл такую позицию не вмешивающегося наблюдения как "жизнь врасплох", активно используя съемку скрытой камерой. Режиссёр обожал незаметно наблюдать за людьми скрытой камерой, и из немых фильмов этот метод перенес в звуковое кино. В 1930-х Дзига уже подслушивал разговоры своих персонажей. Он категорически отрицал наличие в своих фильмах постановочных кадров, хотя критики утверждают, что их присутствие в некоторых кадрах было вполне очевидно.

В "Человеке с фотоаппаратом" киноаппарат является действующим лицом самого процесса съемки. Киноглаз, который наблюдает, фиксирует малейшие нюансы, не давая оценки, не следуя сценарию. Он просто смотрит в мир и открывает его.