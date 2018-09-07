«Оскара» за самый популярный фильм в 2018 голу вручать не будут

Киноакадемия США решила повременить с вручением наград в новой номинации «популярный фильм». На решение академиков, которые присуждают премию «Оскар», повлияла негативной реакции общественности. Они заявили, что появление новой номинации в середине года (то есть за девять месяцев до церемонии) ставит в неравные условия уже выпущенные ленты, и те, что только готовятся к выходу.

Премия за «самый популярный фильм» вернется в 2019 году.