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«Оскара» за самый популярный фильм в 2018 голу вручать не будут
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«Оскара» за самый популярный фильм в 2018 голу вручать не будут 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Киноакадемия США решила повременить с вручением наград в новой номинации «популярный фильм». На решение академиков, которые присуждают премию «Оскар», повлияла негативной реакции общественности. Они заявили, что появление новой номинации в середине года (то есть за девять месяцев до церемонии) ставит в неравные условия уже выпущенные ленты, и те, что только готовятся к выходу.
Премия за «самый популярный фильм» вернется в 2019 году.
Меж тем, телеканал «360» сообщил, что в сети появился трейлер к фильму датского режиссера Томаса Винтерберга. Он рассказывает о гибели подлодки «Курск».
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