Руководство клуба почтило память погибших хоккеистов «Локомотива» 

Руководство, тренеры и игроки «Локомотива» почтили память хоккейстов, погибших в страшной авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.
Спортсмены летели на матч с минским «Динамо». Самолет Як-42 разбился возле аэропорта Туношна. Оперативники достали все тела из воды к следующему утру. Из игроков живым был только Александр Галимов. Через пять дней после трагедии он скончался в больнице. Второй выживший — борт-инженер Александр Сизов — смог оправиться.
Традиционно 7 сентября в Ярославле проходят памятные мероприятия. Руководство региона вместе с президентом клуба Юрием Яковлевым, действующими игроками, близкими и болельщиками посетили Леонтьевское кладбище. Там похоронено большинство разбившихся.
В 12 часов митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон провел литургию.