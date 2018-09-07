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Руководство клуба почтило память погибших хоккеистов «Локомотива»
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Руководство клуба почтило память погибших хоккеистов «Локомотива» 

АиФ + ещё 2 20 часов назад
Фото: АиФ
Руководство, тренеры и игроки «Локомотива» почтили память хоккейстов, погибших в страшной авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.
Спортсмены летели на матч с минским «Динамо». Самолет Як-42 разбился возле аэропорта Туношна. Оперативники достали все тела из воды к следующему утру. Из игроков живым был только Александр Галимов. Через пять дней после трагедии он скончался в больнице. Второй выживший — борт-инженер Александр Сизов — смог оправиться.
Традиционно 7 сентября в Ярославле проходят памятные мероприятия. Руководство региона вместе с президентом клуба Юрием Яковлевым, действующими игроками, близкими и болельщиками посетили Леонтьевское кладбище. Там похоронено большинство разбившихся.
В 12 часов митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон провел литургию.
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