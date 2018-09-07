Сегодня покажут фильм о капитане погибшего «Локомотива». Это реквием по Ткаченко

Премьера фильма о капитане «Локомотива» Иване Ткаченко , погибшем вместе с ярославской командой в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, состоится в Ярославле сегодня — в годовщину трагической гибели команды. Самолет Як-42 авиакомпании «Як Сервис» разбился 7 сентября 2011 года при взлете из аэропорта «Туношна» в Ярославской области. Из 45 человек выжили двое — хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов , 12 сентября 2011 года Галимов от полученных ран скончался в Институте хирургии имени Вишневского в Москве. Старт сезона КХЛ задержали, а «Локомотив» вернулся в КХЛ на следующий сезон.

«История о ярославском хоккеисте, который много лет переводил огромные суммы на лечение больных со смертельными диагнозами, который принял вызов судьбы и, несмотря на все испытания, стал героем и примером для многих людей, где в приоритете была не своя жизнь, а жизнь будущего поколения. Имя, которое он придумал себе сам — Капитан Немо», — цитирует организаторов показа Р-Спорт.

«В киноклубе «Нефть» будет закрытый показ для родных и близких Ивана, приедут ребята, которые с ним играли, первые тренеры. Затем в Ярославле пройдут показы 8 и 12 сентября. Это реквием по Ване. Он был человеком, у которого очень многому можно научиться… Я думаю, посмотреть фильм и молодежи будет полезно», — рассказала режиссер фильма Елена Михеева , ее слова приводит Р-Спорт.

Михеева была лично знакома с Ткаченко. Фильм был снят на собственные средства. Большое внимание уделено благотворительности, которой занимался Ткаченко. Он перевел около 10 миллионов рублей на лечение детей, больных раком. Последний взнос сделал за несколько часов до трагедии. В день рождения Ткаченко, 9 ноября, фильм планируется показать по телевидению.