Tele2 назвала самые популярные фильмы у свердловчан в 2018 году

Мобильный оператор Tele2 проанализировал предпочтения клиентов при выборе фильмов и телеканалов для просмотра со смартфона.

В топ-10 вошли как отечественные, так и зарубежные киноленты.

По данным оператора, наиболее популярным фильмом при просмотре в приложении «Tele2 TV» стал фантастический боевик «Скайлайн 2». Также на вершине рейтинга оказались популярные российские картины последнего года: «Движение вверх», «Тренер», «Я худею», «Гоголь. Вий».

Топ-10 фильмов по просмотрам в приложении «Tele2 TV» Свердловской области:

«Скайлайн 2»«Тренер»«Нимфоманка: Часть 1»«Движение вверх»«Шальная карта»«Я худею»«Гоголь. Вий»«Бабушка легкого поведения»«О любви»«Рубеж»

Юрий Смирных, руководитель департамента продуктов макрорегиона «Урал» Tele2:

«Популярность смартфонов среди свердловчан продолжает расти. Для просмотра фильмов их выбирает 86% клиентов. А увеличение количества пользователей приложения «Tele2 TV» более чем в 3 раза за год — свидетельство развития сети высокоскоростного мобильного интернета в регионе. Все большее число клиентов может смотреть фильмы в любом удобном месте — на даче, в парке или, например, в общественном транспорте».

«Tele2 TV» — это сервис для просмотра российских и зарубежных телеканалов, фильмов и сериалов на экране мобильного устройства. Приложение доступно всем абонентам оператора на территории РФ. Его можно бесплатно скачать в GooglePlay или AppStore и авторизоваться под своим номером Tele2. Подробнее о «Tele2 TV» можно узнать на сайте оператора.