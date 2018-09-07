Блокбастеры останутся без «Оскара»

Блокбастерам передумали вручать «Оскар»

Номинацию на премию в категории «Лучший популярный фильм» решили отложить.

Американская академия киноискусств приняла решение не вручать статуэтки за "выдающиеся достижения в области популярного кино" в 2019 году, сообщает газета The New York Times . Соответствующее заявление сделал главный исполнительный директор Академии Доун Хадсон.

Академия объявляет о принятии решения не представлять новую номинацию на 91-й церемонии вручения наград. Появление новой категории вызвало много отзывов, в том числе и критичных. Мы признаем, что учреждение еще одной награды на данном этапе может создать сложности для картин уже выпущенных в прокат. Мы планируем вернуться к обсуждению данного нововведения с членами Академии,

— пояснил Хадсон.

Надо отметить, что Академия не собирается отказываться полностью от новой номинации, а лишь отправляет проект на доработку, подчеркивая, что идея присуждения награды в новой номинации получила и множество положительных отзывов. Вероятнее всего, новые статуэтки найдут своих обладателей в последующие годы.

При этом другое важное новшество, касающееся проведения «Оскара», о котором было заявлено ранее, отменено не будет. Как и планировалось, время трансляции церемонии сократят до трех часов. Это планируют сделать за счет награждения лауреатов премии в категориях, которые зрители считают не слишком интересными. Им будут вручать статуэтки во время рекламных пауз.

Напомним, что ежегодная церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года.