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Блокбастеры останутся без «Оскара»
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Блокбастерам передумали вручать «Оскар» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Дэдпул"
Номинацию на премию в категории «Лучший популярный фильм» решили отложить.
Американская академия киноискусств приняла решение не вручать статуэтки за "выдающиеся достижения в области популярного кино" в 2019 году, сообщает газета The New York Times. Соответствующее заявление сделал главный исполнительный директор Академии Доун Хадсон.
Академия объявляет о принятии решения не представлять новую номинацию на 91-й церемонии вручения наград. Появление новой категории вызвало много отзывов, в том числе и критичных. Мы признаем, что учреждение еще одной награды на данном этапе может создать сложности для картин уже выпущенных в прокат. Мы планируем вернуться к обсуждению данного нововведения с членами Академии,
— пояснил Хадсон.
Надо отметить, что Академия не собирается отказываться полностью от новой номинации, а лишь отправляет проект на доработку, подчеркивая, что идея присуждения награды в новой номинации получила и множество положительных отзывов. Вероятнее всего, новые статуэтки найдут своих обладателей в последующие годы.
При этом другое важное новшество, касающееся проведения «Оскара», о котором было заявлено ранее, отменено не будет. Как и планировалось, время трансляции церемонии сократят до трех часов. Это планируют сделать за счет награждения лауреатов премии в категориях, которые зрители считают не слишком интересными. Им будут вручать статуэтки во время рекламных пауз.
Напомним, что ежегодная церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года.
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