Умерла звезда «Мисс Марпл»

Британский кинематограф потерял одну из лучших комедийных актрис Лиз Фрайзер. 89-летняя артистка успела сыграла на телевидении более 80 ролей, в том числе в фильме «Мисс Марпл: Немезида» 1987 года.