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Умерла звезда «Мисс Марпл»
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Умерла звезда «Мисс Марпл» 

News.ru 1 час назад
Британский кинематограф потерял одну из лучших комедийных актрис Лиз Фрайзер. 89-летняя артистка успела сыграла на телевидении более 80 ролей, в том числе в фильме «Мисс Марпл: Немезида» 1987 года.
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