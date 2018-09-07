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Самые безумные фильмы 

Рамблер 1 час назад
Воздействие химического вещества на пончики превращает выпечку в убийц. Теперь пончики стали не мягкими и сладкими, а злобными и кровожадными, они готовы уничтожить всё, включая людей. Как вам такой сюжет? Кажется бредовым? Между тем, именно такие события показаны в триллере 2016 года «Нападение пончиков-убийц». Порой фантазия сценаристов зашкаливает настолько, что на экран попадают фильмы поистине безумные вроде этих.
1. «Карате — убийца медведей» (1990). В фильме рассказана история спортсмена-каратиста, которого заставили драться с медведем, чтобы заработать денег на лечение сына. Медведь-каратист — это сильный ход.
2. «Шина» (2010). Абсурдная комедия повествует о шине, которая внезапно ожила и начала убивать людей с помощью телекинеза, между делом подглядывая за девушкой, которая моется в душе.
3. «Бобёр» (2011). Директор фирмы, производящей игрушки, в целях борьбы с депрессией делает частью жизни игрушечного бобра. Вскоре мужчина перестаёт понимать, кто на самом деле главный — он или бобёр. Удивительно, но эта безумная история создана голливудскими звёздами: Мелом Гибсоном, Джоди Фостер, Дженнифер Лоуренс.
И ещё несколько абсурдных лент, появление которых нельзя было предсказать, вы увидите в ролике.
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