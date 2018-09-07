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Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
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Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3» 

Рамблер 1 час назад
Первый мультфильм «Монстры на каникулах» вышел в 2012 году. Спустя три года вышло продолжение, а нынешним летом была представлена третья часть. И здесь аниматоры дали волю фантазии, заполнив картину отсылками к другим историям и мрачноватыми фактами.
1. Изначально эпизоды со щенком были частью полнометражной картины, но потом создатели собрали их и выпустили отдельный фильм «Монстры на каникулах-3. Щенок». Собаку долго выпрашивал Дэннис, и наконец дедушка помог ему обзавестись другом. Но ведь собаки не живут столько, сколько живут люди, так что Дэннису недолго придётся наслаждаться общением с питомцем.
2. Профессор Абрахам Ван Хельсинг охотился на монстров. Но в третьей части зрители видят, что у профессора настоящие только голова и руки, а всё тело механическое. Выходит, Ван Хельсинг — тоже монстр.
3. В последней части Дракула находит любовь. Очаровательная и отважная Эрика — капитан корабля, на котором компания отправилась в путешествие. Но Эрика оказалась внучкой Ван Хельсинга и планировала продолжать семейное дело — охоту на монстров, но влюбилась в Дракулу. Однако, похоже, иногда ей приходило в голову уничтожить возлюбленного, иначе зачем она подсыпала ему в салат чеснок?
О других тёмных секретах «Монстров на каникулах-3» узнайте из видеосюжета.
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