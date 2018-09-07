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Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты 

Рамблер 44 минуты назад
Даже в самых лучших фильмах, которые обожают зрители и восхваляют критики, могут найтись странные повороты сюжета, которые никак нельзя объяснить.
1. «Одиннадцать друзей Оушена» (2001). Банда друзей грабит казино и выносит деньги в больших сумках. Но непонятно, откуда у грабителей столько сумок, ведь все герои попали в хранилище без сумок, и это показано неоднократно.
2. «Гражданин Кейн» (1941). В первых кадрах Кейн умирает в одиночестве, пробормотав чуть слышно: «Розовый бутон». Журналист начинает расследование и выясняет у всех знакомых Кейна, что могли бы значить слова «розовый бутон». Но откуда он знает, что именно произнёс Кейн?
3. «Шестое чувство» (1999). Главный герой, психиатр, получает задание помочь мальчику, который видит мертвецов, но в финале понимает, что он сам и есть призрак. Но, если герой призрак и его не видит никто, кроме подопечного, то кто же поручил ему лечить мальчика?
4. «История игрушек» (1995). Оказывается, все игрушки — живые, они живут своей жизнь, и становятся неподвижными лишь при появлении людей. Только космонавт уверен, что он не игрушка, а настоящий космонавт, из-за этого у него даже возникает конфликт с другими игрушками. Но почему при такой убеждённости в своей реальности он тоже замирает при появлении людей?
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