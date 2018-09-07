«Оскар» за популярное кино не будут вручать в следующем году

Месяц назад Американская киноакадемия объявила о введении новой номинации для премии «Оскар» — «Популярное кино» — для фильмов, высоко оцененных публикой, а не кинокритиками. Теперь Академия опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что на предстоящей церемонии в феврале 2019 года награду в этой номинации вручать не будут. Такое решение приняли в связи с тем, что, во-первых, девяти месяцев недостаточно для оценки только что вышедших фильмов, а во-вторых, критерии выбора фильмов для новой номинации требуют доработки и конкретизации.