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«Оскар» за популярное кино не будут вручать в следующем году
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«Оскар» за популярное кино не будут вручать в следующем году 

The Blueprint + ещё 1 49 минут назад
Фото: The Blueprint
Месяц назад Американская киноакадемия объявила о введении новой номинации для премии «Оскар» — «Популярное кино» — для фильмов, высоко оцененных публикой, а не кинокритиками. Теперь Академия опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что на предстоящей церемонии в феврале 2019 года награду в этой номинации вручать не будут. Такое решение приняли в связи с тем, что, во-первых, девяти месяцев недостаточно для оценки только что вышедших фильмов, а во-вторых, критерии выбора фильмов для новой номинации требуют доработки и конкретизации.
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