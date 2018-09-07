Ещё
В ЮЗАО в честь 871-летия Москвы кино покажут бесплатно
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет

В ЮЗАО в честь 871-летия Москвы кино покажут бесплатно 

Ясенево 20 часов назад
Фото: Ясенево
В праздничные выходные в честь Дня города столицы в кинотеатрах «Москино» жители столицы могут посмотреть фильмы о Москве. Об этом сообщается на портале Мэра Москвы.
На больших экранах покажут «Курьер», «Подкидыш», «Беларусский вокзал», «Девушка без адреса», «А я иду, шагаю по Москве» и другие советские картины, где город является не просто фоном повествования, а одним из главных героев.
«В каждой картине у героев своя Москва, но все фильмы роднит одно — безошибочно узнаваемый дух города, активного, светлого, кипящего жизненной энергией», — отметили в пресс-службе «Москино».
В ЮЗАО бесплатный кинопоказ пройдет в кинотеатре «Салют». 8 сентября в 14:00 покажут фильм «Подкидыш». А 9 сентября в 14.00 в «Салюте» можно будет посмотреть фильм «Еще раз про любовь» с Татьяной Дорониной и Александром Лазаревым.
С расписанием сеансов в других кинотеатрах можно ознакомиться на сайте Мэра Москвы.
Ясенево: последние новости
Бесплатные кинопоказы в честь Дня города пройдут в кинотеатрах Москвы В культурном центре "Вдохновение" покажут фильмы о Москве В культурном центре «Вдохновение» поговорят о любви, боли и смысле жизни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?7
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Автор «Симпсонов» нашел ошибку в мультсериале1
Дикие телешоу, которыми славится Япония12
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями3
Видео
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение