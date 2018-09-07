В ЮЗАО в честь 871-летия Москвы кино покажут бесплатно

В праздничные выходные в честь Дня города столицы в кинотеатрах «Москино» жители столицы могут посмотреть фильмы о Москве. Об этом сообщается на портале Мэра Москвы.

На больших экранах покажут «Курьер», «Подкидыш», «Беларусский вокзал», «Девушка без адреса», «А я иду, шагаю по Москве» и другие советские картины, где город является не просто фоном повествования, а одним из главных героев.

«В каждой картине у героев своя Москва, но все фильмы роднит одно — безошибочно узнаваемый дух города, активного, светлого, кипящего жизненной энергией», — отметили в пресс-службе «Москино».

В ЮЗАО бесплатный кинопоказ пройдет в кинотеатре «Салют». 8 сентября в 14:00 покажут фильм «Подкидыш». А 9 сентября в 14.00 в «Салюте» можно будет посмотреть фильм «Еще раз про любовь» с Татьяной Дорониной и Александром Лазаревым.

С расписанием сеансов в других кинотеатрах можно ознакомиться на сайте Мэра Москвы.