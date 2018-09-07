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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на Венецианском кинофестивале
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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на Венецианском кинофестивале 

Fraufluger.ru 45 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Вчера, на Венецианском кинофестивале состоялся показ фильма «Человек, который удивил всех», в котором, Евгений Цыганов исполнил главную роль. Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на Венецианском кинофестивалеСегодня, Юлия Снигирь поделилась впечатлениями о фильме, опубликовав у себя в Инстаграме фотографию с Евгением и съемочной группой. Не скрывая восхищения, Юлия написала: «Я очень горжусь тем, что у нас могут делать кино, от которого
замирает искушенный зритель Венецианского фестиваля. „Человек, который
удивил всех“. Говорящее получилось название».
Надо отметить, что Юлия не так давно стала делиться совместными фотографиями с Евгением, и более того, они стали открыто появляться на публике, позируя фотографам не скрывая отношений.
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