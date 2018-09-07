Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на Венецианском кинофестивале

Вчера, на Венецианском кинофестивале состоялся показ фильма «Человек, который удивил всех», в котором, Евгений Цыганов исполнил главную роль. Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на Венецианском кинофестивалеСегодня, Юлия Снигирь поделилась впечатлениями о фильме, опубликовав у себя в Инстаграме фотографию с Евгением и съемочной группой. Не скрывая восхищения, Юлия написала: «Я очень горжусь тем, что у нас могут делать кино, от которого

замирает искушенный зритель Венецианского фестиваля. „Человек, который

удивил всех“. Говорящее получилось название».

Надо отметить, что Юлия не так давно стала делиться совместными фотографиями с Евгением, и более того, они стали открыто появляться на публике, позируя фотографам не скрывая отношений.