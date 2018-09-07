Том Холланд сыграет главную роль в военной драме Сэма Мендеса

Том Холланд , получивший известность благодаря роли Человека-паука в киновселенной Marvel, может сыграть главную роль в новой военной драме постановщика двух фильмов о Джеймсе Бонде Сэма Мендеса «1917». Мендес не только выступит в картине в качестве режиссера, но и отвечает за сценарий вместе с автором «Страшных сказок» Кристи Уилсон-Кэрнс.

Сюжет фильма пока держится в секрете, известно лишь, что действия будут происходить сразу после Первой мировой войны, а съемочный процесс начнется весной 2019 года.

В следующем году мы не раз увидим Холланда на экране — как минимум две картины выйдут из под крыла Marvel. Это будет сиквел «Человека-паука» в июле, а также долгожданный эпик «Мстители 4», который планируется к выходу 2 мая 2019. В обоих лентах британский актер вновь перевоплотится в Питера Паркера.

Злата Петрова