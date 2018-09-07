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Том Холланд сыграет главную роль в военной драме Сэма Мендеса
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Том Холланд сыграет главную роль в военной драме Сэма Мендеса 

Киноафиша 42 минуты назад
Фото: Киноафиша
Том Холланд, получивший известность благодаря роли Человека-паука в киновселенной Marvel, может сыграть главную роль в новой военной драме постановщика двух фильмов о Джеймсе Бонде Сэма Мендеса «1917». Мендес не только выступит в картине в качестве режиссера, но и отвечает за сценарий вместе с автором «Страшных сказок» Кристи Уилсон-Кэрнс.
Сюжет фильма пока держится в секрете, известно лишь, что действия будут происходить сразу после Первой мировой войны, а съемочный процесс начнется весной 2019 года.
В следующем году мы не раз увидим Холланда на экране — как минимум две картины выйдут из под крыла Marvel. Это будет сиквел «Человека-паука» в июле, а также долгожданный эпик «Мстители 4», который планируется к выходу 2 мая 2019. В обоих лентах британский актер вновь перевоплотится в Питера Паркера.
Злата Петрова
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Вот это кастинг: Роберт Паттинсон, Крис Эванс и Том Холланд в одном фильме Дэниел Крэйг расследует таинственное убийство Коби Смолдерс, Сэмюэль Л Джексон и Джон Фавро на съемках сиквела «Человека-паука»
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