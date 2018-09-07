Бесплатно: 7 романтических комедий, от которых на душе полегчает

Кино умеет не только развлекать, оставлять в раздумьях и перезагружать голову. Некоторые фильмы могут выгнать из души кошек, которые там скребут, успокоить и показать, что даже если сейчас состояние не очень, то «хорошо» обязательно наступит.

Возможно, уже сейчас все хорошо, нужно только увидеть это.

Анонимные романтики

Анонимные романтики

Как жить стеснительным людям в мире, где в почете нахрап, стремительность и скорость? Можно всю жизнь быть взаимно влюбленными, но так и не открыться друг другу. Это было бы ужасно грустно.

Краденое свидание

Краденое свидание

Нэнси уже давно распрощалась с надеждой устроить свою личную жизнь, но неожиданно попала на свидание вслепую, которое было организованно не для нее. Остроумный сценарий, Лэйк Белл и Саймон Пегг

Селеста и Джесси навеки

Селеста и Джесси навеки

Селеста и Джесси — молодая пара, которая успела не только пожениться, но и развестись. Они продолжают жить вместе, сохранили дружбу, но уже начали ходить на свидания с другими. Это живая, трогательная, смешная и разбивающая сердце история о любви и расставании так, как это бывает в жизни. Любовь с препятствиями

Любовь с препятствиями

Саша живет беззаботной жизнью, окружен красивыми девушками, играет на фортепиано в джазовом клубе и не знает ни будильника, ни обязательств. У Шарлотты трое детей, успешная карьера, два бывших мужа и ни одной свободной минуты. Эти двое живут в параллельных вселенных, но встретятся…

Любовь без обязательств

Любовь без обязательств

Джейк — дамский угодник, а Лэйни — полная ему противоположность. У них есть маленькая романтическая история из прошлого, и она может помочь им изменить себя, но для этого им придется только дружить — секс все усложнит… Название фильма, как и его краткое описание, звучит как клише, но внутри этого фантика хорошо. Немного пошло, очень смешно, но совсем не глупо и очень объемно. Вам понравится.

Патерсон

Патерсон

Молодой парень по имени Патерсон работает водителем автобуса, пишет стихи в стол, каждый вечер гуляет с собакой и ходит в местный бар. Для счастья ему надо совсем чуть-чуть: немного вдохновения, интересные люди вокруг и его жена, одержимая музыкой, искусством, выпечкой, вышивкой и всем, что взбредет ей в голову. Простые радости, которые стоит научиться ценить всем. И да, это не самый смешной фильм подборки, но точно самый терапевтичный.

Чего хочет Джульетта

Чего хочет Джульетта

Романтическая комедия о женщине, которая дожила до сорока лет, но не научилась принимать решения. Она не может даже платье себе выбрать (за нее это делает подруга), не то что одного из двух хороших мужчин, сделавших ей предложение в один день! Многие сравнивают эту историю с фильмами о Бриджит Джонс , но мы думаем, что она скорее похожа на «Сбежавшую невесту», которую ivi тоже показывает бесплатно.

Он и Она Он и Она Французская комедийная драма о любви и жизни Виктора — начинающего писателя, не терпящего критики, и Сары — магистра классической поэзии, с радостью взявшейся за редакцию его текстов. Все началось со случайной встречи в баре, но переросло в 45 лет брака.