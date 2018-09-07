Вышел трейлер драмы «Кислота» Александра Горчилина

В Сети появился первый полный трейлер дебютной драмы «Кислота» Александра Горчилина — ученика Кирилла Серебренникова и актера «Гоголь-центра». На прошедшем в июне фестивале «Кинотавр» фильм был признан лучшим режиссерским дебютом. По сюжету главные герои Саша и Петя — типичные представители современного поколения 20-летних, которых мало волнует будущее и почти не интересует настоящее. Их роли исполнили Филипп Авдеев Александр Кузнецов . Друзья переживают взлеты и падения, ходят на шумные вечеринки и переживают случайные знакомства. Но однажды в их жизни происходит событие, которое заставляет их по-другому взглянуть на себя. О том, почему фильм «Кислота» является диагнозом поколению миллениалов, читайте в нашем обзоре.

Александр Горчилин В интервью журналу «Собака.ru»

Мое поколение не застало сложных периодов. Родители рассказывали нам какую-то жесть, утверждая, что жизнь — говно. Они так сильно заботились о том, чтобы у нас все было хорошо, что нам стало настолько хорошо, что многие реально не понимают, что им делать, потому что все уже, блин, сделано. Собственно, поэтому я начал снимать. Не драму, не экшен, не боевик, а просто историю про пассивных ребят, за которых все построено, как выпендриться — непонятно, да стоит ли вообще? Поэтому ты в состоянии вечного ребенка. Мы инфантильны от того, что нам не приходилось ничего добиваться, через что-то проходить. И от этого мы защищаемся иронией, причем направляем ее на себя, маскируя неуверенность в себе. Мы все попали в эпоху хайпа. Ты придумываешь какой-то образ или «фишку», все в диком восторге, а потом ты попадаешь в рамки ожиданий — все ждут от тебя нового хайпа.

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