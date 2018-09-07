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Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
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Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр 

Рамблер 48 минут назад
Режиссёр Михаил Калатозов незадолго до съёмок лирической комедии «Верные друзья» развёлся с супругой. Он отправился на черноморский курорт, где познакомился с актрисой Лидией Смирновой. Лидия Николаевна, восхитительная женщина и талантливая актриса, слыла известной сердцеедкой с сумасбродным нравом. Калатозов решил сделать ей подарок и отдал главную женскую роль в своей новой картине «Верные друзья». Смирнова начала сниматься, но через неделю заявила, что эта роль ей не подходит, и покинула площадку. Калатозов стерпел каприз возлюбленной, а через некоторое время даже сделал ей предложение. Лидия пообещала подумать. Чуть позже состоялась свадьба: Смирнова вышла замуж. Но вовсе не за Калатозова. Пытаясь справиться с ситуацией, оскорбленный режиссёр пригласил в фильм актрису Лилию Гриценко, которая была полной противоположностью Лидии Смирновой. Таким образом он надеялся отомстить изменнице: после фильма она должна понять, от чего она отказалась. Кроме того, режиссёр «развёл» и главных героев ленты. В первом варианте сценария персонажи, которых сыграли Борис Чирков, Александр Борисов и Василий Меркурьев, были мужчинами женатыми, но в итоге все они оказались холостяками.
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