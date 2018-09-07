Международный фестиваль короткометражного кино пройдёт в Нижнем Новгороде

Все фильмы объединяет то, что они затрагивают темы идентичности, свободы, отношений и современного искусства. Шесть лучших работ были отобраны из более чем 3000 заявок.

Нижегородцам представят фильмы разных жанров, снятые в 2017 — 108 годах. В программу фестиваля вошли драмеди «Не геройствуй» американского режиссера Пита Ли, комедия «Гарнитура» Джона Эддиса и Мэтта Боурона из Великобритании, «Катастрофа» бельгийцев Севирин де Стрейкер и Максима Файера, индийская драма «Поддельный кункум», черная криминальная комедия «Как тебе район?» американца Джина Пирса и драмеди «Современное искусство» словенского автора Марко Шантича.

Зрители смогут сами выбрать лучшую работу и проголосовать за понравившийся фильм на сайте фестиваля.