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Международный фестиваль короткометражного кино пройдёт в Нижнем Новгороде
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Международный фестиваль короткометражного кино пройдёт в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 7 сентября 2018
Фото: Ревизор.ru
Все фильмы объединяет то, что они затрагивают темы идентичности, свободы, отношений и современного искусства. Шесть лучших работ были отобраны из более чем 3000 заявок.
Нижегородцам представят фильмы разных жанров, снятые в 2017 — 108 годах. В программу фестиваля вошли драмеди «Не геройствуй» американского режиссера Пита Ли, комедия «Гарнитура» Джона Эддиса и Мэтта Боурона из Великобритании, «Катастрофа» бельгийцев Севирин де Стрейкер и Максима Файера, индийская драма «Поддельный кункум», черная криминальная комедия «Как тебе район?» американца Джина Пирса и драмеди «Современное искусство» словенского автора Марко Шантича.
Зрители смогут сами выбрать лучшую работу и проголосовать за понравившийся фильм на сайте фестиваля.
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