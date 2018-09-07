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В Курске откроется XIII сезон проекта «Кино в театре»
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В Курске откроется XIII сезон проекта «Кино в театре» 

Курские известия 7 сентября 2018
Фото: Курские известия
Начало очередного «театрального» киносезона будет ознаменовано не только показом фильма, но и необычным для Курской области фестивалем
В 12.00 на Театральной площади начнётся первый в нашем регионе фестиваль дворовых игр «Выходи во двор». Идея проведения такого праздника возникла у сотрудников кинофонда после просмотра фильма «Байкальские каникулы», который и будет продемонстрирован 9 сентября широкой публике в драматическом театре имени А. С. Пушкина.
Главный герой кинокартины — Коля Голиков. Это современный ребёнок, увлечённый гаджетами, который против своей воли был отправлен родителями в детский лагерь на берегу Байкала. Здесь он неожиданно обнаруживает капсулу времени и перемещается в пионерский лагерь 1985 года — в то время, когда игры и общение у детей были реальными, а не виртуальными. Начинаются приключения… Главная идея фильма состоит в том, что тысяча друзей в социальной сети — совсем не то же самое, что один в жизни.
Название фестиваля объясняется просто: призывы «Выходи во двор!» раньше были традиционными для детских компаний. А сейчас дворы многоэтажек, в которых живут «компьютерные дети», опустели.
— Мы пытаемся возродить интерес юных курян к подвижным массовым играм и живому общению. К слову, подобные фестивали проходят во многих регионах нашей страны, — пояснили в Киновидеофонде.
Показ кинокартины начнётся в 13.00. Билеты стоимостью 50 рублей можно приобрести в кассах драмтеатра и филармонии.
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