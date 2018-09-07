Выжить или умереть: 6 фильмов про смертельные игры

Когда ставки повышаются до максимума.

Наблюдение о том, что жизнь — игра, принадлежит еще Герману из «Пиковой дамы». Но даже если жизнь превращается в игру в самом буквальном смысле, не факт, что она становится от этого проще. Знать правила и следовать им — отнюдь не гарантия выигрыша. Иногда секрет в том, чтобы их нарушать.

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«Геймер»

Кадр из фильма "Геймер"

В недалеком будущем компьютерные игры выходят на новый уровень реалистичности. Персонажи игры — живые люди, заключенные-смертники, и игра для них — единственный шанс остаться в живых. Цель — выдержать тридцать сражений. Пока еще это не удавалось никому, но вот в игру вступает Джон Кейбл (Батлер), человек, приговоренный к смерти по ложному обвинению.

«Призрак в сети»

Кадр из фильма "Призрак в сети"

Британский триллер о том, как несколько молодых людей, заигравшись в компьютерные игры, попадают в виртуальную реальность и вынуждены продолжать игру, чтобы не умереть. В здании, где проходит игра, некогда располагалась тюрьма для военных — место с очень дурной репутацией, и игрокам придется лицом к лицу столкнуться с ужасами, которые поселились в этих стенах.

«Голодные игры»

Подростковый блокбастер по бестселлеру Сьюзен Коллинз переносит нас в постапокалиптическое будущее. Государство Панем разделено на двенадцать дистриктов, которыми управляют из столицы — Капитолия. В память о давнем восстании ежегодно устраиваются игры на выживание, в которых принимают участие подростки от 12 до 18 лет. Главная героиня, Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс), вызывается играть вместо своей младшей сестры. Из двадцати четырех человек, которые выйдут на Арену, в живых должен остаться только один.

«Суррогаты»

Кадр из фильма "Суррогаты"

В 2075 году люди смогут жить посредством своих суррогатных «я» — грациозных, красивых андроидов. Человек управляет суррогатом силой мозга и может наслаждаться всеми радостями жизни — быть кем угодно, делать что угодно, — не покидая комфортного кресла. Но однажды люди начинают погибать во время использования суррогатов. Полицейский Том Грир (Брюс Уиллис) проводит расследование.

«Игра Эндера»

Кадр из фильма "Игра Эндера"

2135 год. Человечество ведет войну с инопланетными захватчиками. Чтобы эффективно противостоять им, в специально созданной военной школе обучают самых одаренных детей, среди которых Эндер Виггин. Во время обучения он должен выиграть виртуальное сражение, которое на поверку оказывается вовсе не игрой.

«Танцы насмерть»

Кадр из фильма "Танцы насмерть"

2070 г., Москва. Мир в руинах после атомной войны. Человечество выживает за счет энергии, которую отдают участники жестокого танцевального турнира. Система оказывается под угрозой, когда один из танцоров влюбляется в участницу состязания и решает спасти ее жизнь. Подростковая антиутопия, создатели которой явно смотрели и «Голодные игры», и «Дивергент», откровенно вторична, но зрелищна.