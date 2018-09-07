Смотреть онлайн: премьера премьера комедии «Регистраторша»

Вместе с платформой «Пилигрим» представляем премьеру короткометражного фильма «Регистраторша» Дарьи Разумниковой.

«Регистраторша» — это комедия о молодой девушке, регистрирующей браки в ЗАГСе и мечтающей о своем принце. На Белом Коне, естественно. Грёзами жила бы она и дальше, не застав однажды измену брачующегося прямо перед свадьбой. Не в силах игнорировать увиденное, героиня решается на отчаянный поступок. К чему это приведёт — вопрос судьбы, случая или финала сказки…

Фильм участвовал в многочисленных фестивалях — «Короче», Shire international short fil festival (Австрия) и других.

На сайте платформы «Пилигрим» вы можете поддержать независимых создателей фильма.

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