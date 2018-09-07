«Бандит» и вдохновитель Берт Рейнолдс (ФОТО)

В возрасте 82 лет скончался один из самых высокооплачиваемых в Голливуде актеров Берт Рейнолдс . На его счету было 150 киноработ, но зрители особенно запомнили его по роли гонщика Бо «Бандита» Дарвилла из комедийного боевика «Полицейский и бандит». А черный автомобиль его киногероя Pontiac Firebird Trans-Am стал настоящей легендой.

Звезда Берта Рейнолдс взошла в 70-е, с тех пор он регулярно собирал престижные награды, среди которых два «Золотых глобуса» и один «Эмми». Также артист номинировался на «Оскар» в 1998 году за «Ночь в стиле буги» как лучший актер второго плана.

Примечательно, что в детстве Берт Рейнольдс даже не мечтал об актерской карьере. Тогда он серьезно увлекался спортом, в частности играл в американский футбол. Но крест на большом спорте поставила автомобильная авария, в которой будущая кинозвезда серьезно повредила колено. Затем он поступил в полицейский колледж, откуда его и пригласили в театральный кружок. Сначала был дебют на Бродвее, потом роли в телесериалах, а в 1972-м после триллера «Избавление» к нему пришла широкая слава. Дальше были фильмы «Смоки и бандит», «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить», «Время бешеных псов», «Гонки „Пушечное ядро“, „Придурки из Хаззарда“ и другие. Этим летом Рейнольдс начал сниматься в фильме Квентина Тарантино „Однажды в Голливуде“. Его пригласили на одну из главных ролей. Сам Берт Рейнолдс к своей кинокарьере относился с юмором. „Эти фильмы того типа, что показывают в тюрьмах и самолета, то есть там, откуда зрители не могут сбежать“, — в шутку говорил он.

Берт Рейнолдс умер в госпитале во Флориде после сердечного приступа. Коллеги и многочисленные поклонники восприняли эту трагическую новость с сожалением. „Берт Рейнольдс был одним из моих героев. Он был первопроходцем. Он показал, как можно из спортсменов стать высокоплачиваемым актером, и его пример всегда вдохновлял меня“, — отметил Арнольд Шварценеггер

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