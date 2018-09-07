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Что происходит на съемках фильмов на самом деле
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Что происходит на съемках фильмов на самом деле 

Рамблер 19 часов назад
Кинопроизводство — один большой фееричный фокус.
1/19  Квентин Тарантино на съемках «Криминального чтива» показывает актерам, как танцевать.
Фото:
2/19  В сериале "Мир Дикого Запада" тигра "играет" человек.
Фото:
3/19  Кэрри Фишер вручает Марку Хэмиллу пиво, прежде чем взорвать звезду смерти.
Фото:
4/19  Съемки сцены с цунами в фильме "Невозможное".
Фото:
5/19  Том Холланд во время съемок фильма "Человек-паук: Возвращение домой".
Фото:
6/19  На съемках фильма "Алиса в Стране чудес".
Фото:
7/19  Съемки фильма "Доктор Стрэндж".
Фото:
8/19  Процесс создания самой знаменитой сцены из "Матрицы".
Фото:
9/19  Операторы тоже иногда выполняют опасные трюки. Съемки фильма "Ультиматум Борна".
Фото:
10/19  Крис Эванс пытается задержать вертолет на съемках фильма "Первый мститель: Противостояние".
Фото:
11/19  Съемки фильма "Планета обезьян: Война".
Фото:
12/19  Вот как на самом деле "летал" человек-паук.
Фото:
13/19  А так снимали погоню с фильме "Джейсон Борн".
Фото:
14/19  Киану Ривз на площадке всегда выкладывается на 100%. Съемки фильма "Джон Уик".
Фото:
15/19  А Том Круз большинство трюков в кино выполняет сам. Съемка погони в фильме "Миссия невыполнима: Последствия".
Фото:
16/19  Съемки одной из сцен в фильме "Короче".
Фото:
17/19  Момент, когда супермен резко взлетает, за кадром выглядит так.
Фото:
18/19  Съемки фильма "Гравитация".
Фото:
19/19  "Звёздные войны: Пробуждение силы".
Фото:
Кинопроизводство — один большой фееричный фокус. Какие только приемы ни используют киношники, чтобы фильм получился зрелищным и максимально правдоподобным.
— Хромакей. Об этом все давно знают, но не перестают смеяться над тем, как выглядят съемки актеров в костюмах со специальными датчиками на зеленом фоне. Дело в том, что компьютерная графика позволяет удалить все зеленые пиксели и поместить героя, куда нужно.
— Огромные сказочные замки и города будущего — это не всегда компьютерная графика или настоящие декорации. Часто на съемках используют большие "миниатюры" — макеты, внутри которых и происходит действие фильма.
— Погодные условия. Чтобы в сцене сгущались зловещие тучи, киношники используют специальную машина Сloud Tank, которая впрыскивает в резервуар с водой краску или молоко, при смешивании выходит очень похоже на облака. Производством снега в Голливуде занимается компания Snow Business, которая делает снежинки из переработанной бумаги.
— В кино многие вещи — вовсе не те, чем являются на самом деле. Например, пиво и вино — яблочный и виноградный сок; крепкий алкоголь — уксус; лед в стакане — желатин; наркотики — витамины или сахарная пудра. Актеры стараются как можно меньше принимать внутрь чего бы то ни было, ведь количество дублей порой бывает не счесть. Именно поэтому в фильмах и сериалах можно часто обнаружить, как актеры ковыряют вилкой еду вместо того, чтобы есть по-настоящему.
Однако есть и такие актеры и актрисы, которым любое режиссерское предложение по плечу: они жуют сочные бургеры, слизывают шапку калорийного крема с пирожных, отважно пьют водку, дымят сигаретами — все ради красивого и убедительного кадра. Но это еще не все. Том Круз, Дуэйн Джонсон, Киану Ривз — эти актеры известны тем, что исполняют практически все трюки самостоятельно. Подготовка к съемкам фильма у них длится месяцами, а то и годами.
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