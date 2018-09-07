Что происходит на съемках фильмов на самом деле

А Том Круз большинство трюков в кино выполняет сам. Съемка погони в фильме "Миссия невыполнима: Последствия".

15/19 А Том Круз большинство трюков в кино выполняет сам. Съемка погони в фильме "Миссия невыполнима: Последствия".

Кинопроизводство — один большой фееричный фокус. Какие только приемы ни используют киношники, чтобы фильм получился зрелищным и максимально правдоподобным.

— Хромакей. Об этом все давно знают, но не перестают смеяться над тем, как выглядят съемки актеров в костюмах со специальными датчиками на зеленом фоне. Дело в том, что компьютерная графика позволяет удалить все зеленые пиксели и поместить героя, куда нужно.

— Огромные сказочные замки и города будущего — это не всегда компьютерная графика или настоящие декорации. Часто на съемках используют большие "миниатюры" — макеты, внутри которых и происходит действие фильма.

— Погодные условия. Чтобы в сцене сгущались зловещие тучи, киношники используют специальную машина Сloud Tank, которая впрыскивает в резервуар с водой краску или молоко, при смешивании выходит очень похоже на облака. Производством снега в Голливуде занимается компания Snow Business, которая делает снежинки из переработанной бумаги.

— В кино многие вещи — вовсе не те, чем являются на самом деле. Например, пиво и вино — яблочный и виноградный сок; крепкий алкоголь — уксус; лед в стакане — желатин; наркотики — витамины или сахарная пудра. Актеры стараются как можно меньше принимать внутрь чего бы то ни было, ведь количество дублей порой бывает не счесть. Именно поэтому в фильмах и сериалах можно часто обнаружить, как актеры ковыряют вилкой еду вместо того, чтобы есть по-настоящему.