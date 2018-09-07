Однажды Константин Юшкевич, Михаил Швыдкой и Татьяна Доронина… 

8 сентября в 16:20 героями выпуска проекта «Однажды» станут известный актер, государственный деятель и театральный критик и режиссер-легенда.
3 сентября на телеканале НТВ состоялась долгожданная премьера второго сезона сериала «Балабол» — комедийного детектива, главную роль в котором сыграл харизматичный Константин Юшкевич. Сегодня успешный актер театра и кино все свободное время посвящает кинематографу. В программе «Однажды…» он поделится воспоминаниями о своем беззаботном детстве и расскажет о фильмах, которые стали отправной точкой в выборе профессии. Знаменитый актер признается, что недостаточное количество времени уделял воспитанию детей и объяснит, как сейчас звездный папа стремится наверстать упущенное.
Смотрите программу «Однажды» каждую субботу в 16:20 на НТВ.