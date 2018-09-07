Названы претенденты на «Оскар» от России

Глава российской Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов заявил, что на премию «Оскар-2019» от России могут выдвинуть фильмы «Летов», «Довлатов» или«Царь-птица». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Довлатов» Алексея Германа стал обладателем «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале. Картина «Лето» Кирилла Серебренникова в Каннах получила «Пальмовую ветвь» за лучший саундтрек, а «Царь-птица» стала победителем 40-го Московского международного кинофестиваля.

Какая ленту в итоге выдвинет Россия, станет известно уже в этом сентябре. Ее выберет комиссия во главе с режиссером и актером Владимиром Меньшовым

Разлогов считает, у «Царь-птицы», которую снял Эдуард Новиков , меньше всего шансов. Ведь обычно на премию выдвигают ленты с большим бюджетом.

Российские киноленты за всю историю премии «Оскара» трижды забирали награды в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В 1968 году статуэтка досталась Сергею Бондарчуку за «Войну и мир», в 1981 году Владимиру Меньшову за фильм «Москва слезам не верит», а в 1994 году награду забрал Никита Михалков за «Утомленных солнцем».

В 2019 году премия «Оскар» состоится 24 февраля. Церемония пройдет в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Список номинантов опубликуют 22 января.