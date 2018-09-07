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Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган в красивейшем первом трейлере драмы «Дикая жизнь»
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Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган в красивейшем первом трейлере драмы «Дикая жизнь» 

Ivi.ru 23 часа назад
Фото: Ivi.ru
Фаворит Sundance-2018. Экранизация романа лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Форда. Режиссерский дебют актера Пола Дано («Нефть», «Маленькая мисс Счастье», «Человек — швейцарский нож»), который также выступил соавтором адаптации сценария. Сюжет книги и фильма рассказывает трагичную историю развала обычной американской семьи, представленная глазами подростка. Шестнадцатилетний Джо Бринсон вынужден наблюдать, как его мать заводит роман с посторонним мужчиной, пока отец мальчика, потерявший работу, борется с лесным пожаром.
June Pictures
June Pictures
June Pictures
В российский прокат фильм «Дикая жизнь» выйдет 18 октября 2018 года.
June Pictures
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