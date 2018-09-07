Из «Хищника» вырезали сцены с актером, обвиненным в сексуальных домогательствах

До премьера нового «Хищника» осталось всего несколько дней, а из фильма на днях были вырезаны сцены с актером Стивеном Уайлдером Стригелом, который отсидел за сексуальные домогательства к несовершеннолетней. Студия 20 Век Фокс, узнав о произошедшем несколько лет назад событии, в течение суток вырезала все сцены с участием этого актера.

Стригел является другом режиссера «Хищника» Шейна Блэка, поэтому неоднократно появлялся в его фильмах, таких как «Славные парни» и «Железный человек 3». Кроме этого, Блэк знал о судимости своего друга, однако заявил, что тот обманул его и поспешил откреститься от товарища. «Мой друг, которому я хотел верить, ввел меня в заблуждение. Я хотел помочь ему, потому что считал, что все заслуживают второй шанс. Но, как оказалось, не все», — говорит режиссер.

В 2010 году Стригел был обвинен в домогательствах к 14-летней девочке, он признал себя виновным и провел полгода за решеткой, а после был включен в составляемый властями список лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. О деле над ним студии рассказала Оливия Манн , одна из исполнительниц главных ролей в новом «Хищнике».

Злата Петрова