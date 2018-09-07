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Назвали лучшие фильмы Венецианского кинофестиваля
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Назвали лучшие фильмы Венецианского кинофестиваля 

Ревизор.ru + ещё 2 20 часов назад
Фото: Ревизор.ru
В Венеции критики и публика назвали лучшие, по их мнению, фильмы 75-го Венецианского кинофестиваля, сообщает "Интерфакс".
У критиков лидирует "Рома" Альфонсо Куарона (4,2 балла) о тяжелой жизни среднего класса в Мехико 1970-х годов. У публики — "Работа без автора" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (4,7 балла).
Далее у профессионалов идут: "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса — об интригах британского двора XVIII-го века, "Двойные жизни" Оливье Ассайяса, "Братья Систерс" Жака Одиара и "Человек на Луне" Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом в главной роли — о полете американского астронавта НАСА Нила Армстронга на Луну.
А у зрителей — "Братья Систерс" (4,2 балла), "Рома" вестерн братьев Коэнов "Баллада Бастера Скрагса" (3,9 баллов у каждого фильма).
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