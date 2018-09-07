Назвали лучшие фильмы Венецианского кинофестиваля

В Венеции критики и публика назвали лучшие, по их мнению, фильмы 75-го Венецианского кинофестиваля, сообщает "Интерфакс"

У критиков лидирует "Рома" Альфонсо Куарона (4,2 балла) о тяжелой жизни среднего класса в Мехико 1970-х годов. У публики — "Работа без автора" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (4,7 балла).

А у зрителей — "Братья Систерс" (4,2 балла), "Рома" вестерн братьев Коэнов "Баллада Бастера Скрагса" (3,9 баллов у каждого фильма).