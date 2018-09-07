Хоррор «Спокойной ночи, мамочка» получит англоязычный ремейк

Австрийский остросюжетный триллер «Спокойной ночи, мамочка» переснимут в Голливуде. Режиссером ремейка уже назначен Мэтт Собель («Отведи меня к реке»).

Оригинальная картина Северин Фиалы и Вероники Франц вышла на экраны в 2014 году и попала в номинацию «Лучший фильм» на Венецианском кинофестивале. В центре истории оказывались Элиас и Лукас, 10-летние братья-близнецы, живущие в уединенном доме у озера. Их мать возвращается из больницы после косметической операции, ее лицо скрывают бинты.

Мама ведет себя необычно, вводит странные правила, кажется отчужденной и неприветливой, мальчики начинают подозревать, что эта женщина вовсе не их мать.

«Мои любимые фильмы — это те, которые приглашают зрителя отправиться в путешествие вместе с героем. Будь это страх одиночества или ужасное осознание того, что близкие люди совсем не те, кем кажутся. В ремейке «Спокойной ночи, мамочка» мы готовим погружение в кошмар, который будет ощущаться изнутри», — поделился своими планами Мэтт Собель.

Елизавета Бережная