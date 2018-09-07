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Прощай, Берт! Не стало американского актёра Берта Рейнолдса
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Прощай, Берт! Не стало американского актёра Берта Рейнолдса 

Ревизор.ru 22 часа назад
Фото: Ревизор.ru
82-летний артист, известный всему миру по главный роли в трилогии «Полицейский и бандит» (где он сыграл «бандита»-водителя Бо Дарвилла, который способен выполнить любое поручение на свете), скончался от сердечного приступа на руках родных в госпитале города Юпитер во Флориде. Некоторое время назад Рейнолдс перенес серьезную операцию на сердце, которая, однако, не привела к улучшению здоровья артиста.
Берт Рейнолдс был одной из самых любимых американских звезд. Таких, как он, называли «свой в доску».
За 60-летюю карьеру Рейнолдс сыграл более 300 ролей, выдвигался на «Оскар», получил «Золотой глобус» (дважды) и «Эмми». Его последней ролью стао эпизод в последней картине Тарантино «Однажды в Голливуде» (выйдет на экраны в августе 2019-го года).
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