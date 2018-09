7 сериалов, которые стоит посмотреть осенью: выбор редакции

Настоящая кровь (True Blood)

Сериал, с которого началась моя любовь к многосерийным фильмам. Вампиры, Луизиана, много секса и красавчик Александр Скарсгард . Главная нить сериала — вампиры существуют не просто в сказках, а в легальном поле. Они голосуют, у них есть свои люди в правительстве, крупных корпорациях. Всё население, естественно, в курсе, но неоднозначно к ним относится. Учитывая, что Луизиана — традиционный юг, долго принимавший людей с другим цветом кожи, к вампирам он проявляет ещё меньшее доверие. True Blood — название синтетического напитка, который вампиры употребляют вместо человеческой крови. Интрига ещё и в том, что для человека кровь вампира — мощнейший афродизиак, эйфоритик, наркотик. И вот происходит охота на охотника. Ты задумываешься, кто человечнее: вампиры, которые иногда кого-то убивают, или люди, которые мучают и тоже убивают вампиров. Первые сезоны мистические, классные, но потом всё становится довольно жёстко.

Оранжевый — хит сезона (Orange Is The New Black)

Этот сериал приводили в пример на курсах сценаристов как идеальный вариант схемы завязки. Филигранное построение серий, флешбэки с историями героев скрашивают однообразную картинку из женской тюрьмы. А так там есть всё: юмор, немного треша и, конечно, любовь (в том числе плотская, детей от экранов надо убрать). Очень интересны истории женщин, попавших в тюрьму. Главное место действия первых сезонов — лагерь с довольно мягкими условиями содержания, там мало кто сидит за убийства и тяжкие преступления. Часто женщин приводит туда любовь — не к тому человеку или слишком сильная, всё это мы узнаем из воспоминаний с подвешенными финалами. Хорошая возможность что-то додумать. Главная героиня, например, попадает туда относительно случайно — за преступление, которое она совершала, не зная об этом.

Если выделять актёрскую работу (буду субъективна), для меня этот сериал открыл Самиру Вайли (а для неё площадка стала местом, где она встретила свою любовь). Она исполняет роль Пусэ Вашингтон, не хочется спойлерить и рассказывать о ней больше. Сериал держит в напряжении, герои меняются, отношения тоже.

В Филадельфии всегда солнечно (It’s Always Sunny In Philadelphia)

Сериал с Дени Де Вито. Очень смешной. Но юмор чёрный, низкий, грязный, хотя местами весьма тонкий. Когда день не заладился, сериал встраивается в эту картину мира и немного её скрашивает. Это абсолютная и постоянная провокация — ты всё время думаешь, как далеко герои могут зайти. И каждый раз их недооцениваешь. Главные герои — ребята за 30, лузеры и бездельники. Персонаж Дени Де Вито — папа двух главных героев, близнецов — был миллионером, но что-то пошло не так. Пересказывать шутки из сериала будет странным и несмешным — всё равно что «напеть Паваротти». Надо признать, манипуляции Дени и его команды с таким юмором — это что-то уникальное и не всем доступное. Сериал может оттолкнуть, не понравиться, но он стал классикой.

Время приключений (Adventure Time)

Верните детей к экрану. Это странный мультсериал о мальчике и собаке, которые живут в постапокалиптическом мире. Местами грустный, когда ты глубже вникаешь в то, почему это всё происходит. В целом мальчик без родителей в мире токсичной разрухи и мутантов — уже довольно грустно. Наверное, дети не сразу думают о том, может ли такое случиться, поэтому вполне здорово воспринимать этот сериал как фэнтези-сагу для дошкольного и школьного возраста. В каждой серии много метафор, каждая серия по-своему глубокая. Сериал очень добрый, непростой, насыщенный смыслом и, конечно, приключениями.

Бесстыдники (Shameless, UK)

Сериал про многодетную семью из Чикаго. Отец-алкоголик, мама-наркоманка с биполярным расстройством и абсолютно классные дети, которые решают свои проблемы сами. Интересное путешествие в американский быт семьи very low middle class (или даже без middle), много сюжетных линий, много сезонов, хорошие и неожиданные траснформации персонажей — ложитесь поудобнее и включайте. Думаю, посмотреть все сезоны сразу не получится — скучновато. Но для того чтобы периодически захлёбываться историями целой семьи Остапов Бендеров, вполне сойдёт.

Куртизанки (Harlots)

Сериал про лондонских куртизанок XVIII века. Начинается справкой, из которой вы узнаете, что телом зарабатывали больше половины жительниц Лондона. Но даже тогда объективизации, секса без согласия и прочих неприятностей, кажется, было меньше, чем сейчас. Куртизанки как будто за скобками сословий, у них больше прав, чем у многих женщин и мужчин. В сериале происходят и ужасные вещи, есть целая детективная линия, но любовных и просто человеческих историй гораздо больше. Красиво, интересно, феминистично.

Члены королевской семьи (The Royals)

Недооценённый сериал из жанра «Сплетница». Здесь золотая молодёжь — дети из воображаемой королевской семьи. Хотя при этом условная Великобритания вполне реальная. Бесконечно обаятельная принцесса Элианор: её обнажённая человечность и несовершенство пестуют мысль о том, что и монархи — простые смертные, а мысль эта приятна всем. В роли британского матриарха — Лиз Херли . Обожаю её, она (королева Великобритании) воплощает собой изысканность, порок, холодность и широкую душу — такой вот парадокс. Помимо интриг и романов, есть политическая линия — отмена монархии или упразднение парламента, у зрителей будет возможность посмотреть на возможные варианты развития событий, если бы это случилось в действительности. Статьи по теме 7 лучших сериалов 2017-го, которые стоит посмотреть на каникулах 7 лучших сериалов о спорте Что думает врач о медицинских сериалах Не только «Выживший»: 5 фильмов Ди Каприо, которые вдохновят заняться собой

Запись «7 сериалов, которые стоит посмотреть осенью: выбор редакции» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.